Llega febrero, un mes cargado de emociones ideales para festejar el amor de pareja el 14 de febrero, una temporada, que además es elegida como una de las favoritas, junto con diciembre, para las pedidas de mano, según datos de Bodas.com.mx, un página web de referencia en el sector nupcial perteneciente al grupo internacional The Knot Worldwide.

La esperada pregunta por muchos es el inicio de una nueva etapa como compañeros de vida y un momento trascendental en la relación. Pero ¿Por qué es el mes favorito para comprometerse? ¿Cuáles son las tradiciones de los mexicanos para hacer esta crucial pregunta?

Una de las razones de las parejas para comprometerse es continuar con su historia de amor. ESPECIAL/Photo by Taylor Brandon on Unsplash.

Mes de pedidas de matrimonio

Según el Libro Blanco de las bodas, publicado por Bodas.com.mx en colaboración con ESADE, Carles Torrecilla y Google, febrero es uno de los meses más elegidos para la tradicional pedida de mano, pues representa el mes del Amor y la Amistad, una fecha que une a las parejas y las hace vivir momentos románticos, perfectos para decidirse a dar el siguiente paso en su relación.

Algunas de las motivaciones de las parejas para tomar esta importante decisión, es continuar con su historia de amor, mudarse juntos y formalizar la relación por los hijos, entre otras. Y con esta determinación viene la elección del anillo de compromiso, una pieza fundamental e intrínseca al anuncio oficial de una boda.

Los anillos de compromiso más solicitados son los de tipo solitario, de media alianza y de diamantes. ESPECIAL/Photo by Korie Cull on Unsplash.

La elección del anillo de compromiso

Se pueden encontrar todo tipo de anillos de compromiso, pero los más solicitados son los de tipo solitario, de media alianza y de diamantes. En una pregunta lanzada a las usuarias de la comunidad de Bodas.com.mx, se resaltó que el anillo más común para las pedidas es el clásico y elegante solitario, seguido del de diamantes.

De este modo, encontrar el anillo de compromiso adecuado es clave para la pedida de matrimonio. No solo por reflejar los gustos de la pareja a la que se le da el anillo, sino por representar lo que significa su relación. Así, cuando se ha tomado la decisión de sorprender al otro para pedirle matrimonio, llega el momento de buscar las argollas y, con ello, saber la talla exacta del anillo.

Es por eso que, para ayudar a las parejas, Bodas.com.mx creó el medidor de anillos virtual, una herramienta sencilla y divertida que ayuda a conocer la medida correcta de cualquier anillo para portarse, como suele hacerse en México, en el dedo anular de la mano izquierda. Es un instrumento que todo futuro pretendiente debería probar para no errar en su anillo ideal.

Las pedidas de matrimonio son momentos únicos. ESPECIAL/Photo by Dylan Sauerwein on Unsplash.

Tradiciones de la pedida de matrimonio en México

México es un país de tradiciones, así, las pedidas de matrimonio son momentos que se comparten con la gente más allegada a la pareja, pues muchos esperan una pedida tradicional con la presencia de los padres, otras parejas la prefieren en la intimidad y el entre amigos.

Y, aunque la tendencia va hacia los encuentros más íntimos, la mayoría de los mexicanos elige una fecha en específica para comprometerse. Esto sucede, también, en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, muchos mexicanos consideran que la implicación de los padres en el compromiso es crucial, y esto no solo sucede para tomar una decisión, sino para mostrar afecto y respeto hacia ellos. No pasa del mismo modo en países europeos, como Francia, España e Italia, donde no es tan común involucrar a los padres en el día del compromiso.

Aunque en las parejas de diferente sexo suele ser el chico quien toma la iniciativa, cada vez más mujeres se animan a proponer matrimonio. ESPECIAL/Photo by Andre Jackson on Unsplash.

Una pedida alternativa

Aunque en las parejas de diferente sexo suele ser el chico quien toma la iniciativa, cada vez más mujeres se animan a proponer matrimonio. Y, al igual que las pedidas en general, esta es una ocasión para aprovechar una escapada romántica, una velada en casa o en algún restaurante que les hace recordar viejas anécdotas. En una pregunta lanzada a las usuarias de la comunidad de Bodas.com.mx, se destacó que el anillo de compromiso favorito para hombre es el que está hecho de oro amarillo, seguido del de platino.

Con información de Bodas.com.mx.

XM