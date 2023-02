Llega febrero y con él, una de las fechas más marcadas en el calendario, el 14 de febrero, Día de San Valentín, donde los corazones, los planes perfectos y las parejas de ensueño se multiplican, sobre todo, en imágenes y videos expuestos en lo que, hoy en día, es el medio más común de exposición ante los demás: las redes sociales. Hay quienes viven San Valentín como un día triste y apático, por el simple hecho de no tener pareja, de tenerla, no la considera idílica como se ve en las pantallas.



¿Existe una presión social hoy en día que pueda afectar a la salud mental? "Sí, existe una presión social, agravada por la exigencia de la perfección y de las vidas idílicas que muestran las redes sociales y que pueden aflorar problemas de salud mental. Sobre todo, hay que incidir en ayudar a los jóvenes y adolescentes para que puedan descubrir las señales de alarma que detecten un amor nocivo y así saber evitarlo o ponerle fin. Es importante desterrar los viejos mitos del amor romántico, que tanto daño hacen a nivel de autoestima", indican desde la Clínica López Ibor.

"La adolescencia es una etapa vital de aprendizajes y experiencias en búsqueda de la identidad. Es una edad donde se vive todo intensamente. En esta etapa donde el ser aceptado es algo primordial y, por ello, las relaciones de pareja son muy diferentes a las de la edad adulta. Son mucho más vulnerables y la presión de grupo puede llevarles a comportamientos inadecuados en las relaciones e, incluso, a tener conductas de riesgo en cuanto a la dependencia emocional, llegando a establecer vínculos insanos y relaciones disfuncionales. La educación es clave para mejorar su autoestima y tener así relaciones sanas, convirtiéndoles en personas emocionalmente independientes", añaden los expertos. Un entendimiento incorrecto del amor y del respeto en pareja puede conducir a situaciones de posesividad o violencia de género. La posesividad y la violencia de género, física o psicológica. Según un estudio sobre Adolescencia y Juventud de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), más de un 80% de los jóvenes afirma haber conocido algún caso de violencia en parejas de su edad.

¿Qué problemas de salud mental puede ser la consecuencia de esta idealización del amor perfecto?

"La presión que puede ejercer sobre las personas la idea de tener una vida perfecta puede traer consigo problemas derivados de la autoexigencia. Algunos de los trastornos más comunes debido a esta presión y, que pueden aflorar en fechas como esta son, entre otros, trastornos del estado de ánimo (como depresión o ansiedad) y trastornos de la conducta alimentaria. Hoy en día, el cuidado de la salud mental tiene que ser un foco de atención para todos, ya que están aumentando las patologías de forma exponencial, sobre todo en adolescentes", detallan los expertos de la Clínica López ibor.

¿Cómo detectar una relación disfuncional?

Existen muchos tipos de amor, y no todos son sanos. Amor dependiente, amor protector, amor idílico, amor adicto, amor fugaz… es importante saber detectarlos. Estas son algunas de las principales señales de alarma, para detectar si existe una relación de amor disfuncional:

Falta de comunicación y de confianza

Una clara dependencia emocional

emocional Subordinación de uno de los dos en la pareja

de uno de los dos en la pareja Falta de comunicación

Reducción de la libertad y de la autonomía

Manipulación de uno hacia el otro

de uno hacia el otro Posesión de la pareja

de la pareja Infelicidad

Necesidad de aprobación

Reproches constantes

constantes Inestabilidad

Condiciones y límites excesivos

Exclusión y control

¿Cómo podemos afrontar San Valentín desde el cuidado de la salud mental?

Para los expertos de la López Ibor, "el amor sano podría entenderse como un sentimiento que se basa en la construcción y mantenimiento de un vínculo, basado en el apego a otra persona que aporta una serie de beneficios a nivel emocional, social y personal, y, con quien se decide estar, no por necesidad o porque de él o ella dependa la propia felicidad y el bienestar de uno mismo".

Las redes sociales también han sido las potenciadoras de crear una fecha alternativa al conocido San Valentín. El día anterior, el 13 de febrero, se celebra desde hace años el Día del Soltero, como homenaje a todos los y las "singles" del mundo. En algunos países como EU, Inglaterra o Canadá, se celebra como un auténtico antisanvalentín, con mensajes centrados en que lo más importante es quererse a uno mismo.

"El mito del amor romántico nos ha hecho creer que estar soltero/a equivale a estar solo/a, y no ser reconocido o aceptado por nadie, y eso no es verdad. Por tanto, el amor como complemento sin obligado cumplimiento a esa reciprocidad nos va a incrementar el bienestar, pero no significa que, si estamos sin pareja, no podamos ser felices y sentirnos llenos. Es decir, la necesidad de sentirnos queridos y amados fuera de la relación de pareja la podemos encontrar en la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, etc., y podemos afirmar que se puede ser totalmente feliz, sin tener pareja", concluyen los expertos de la Clínica López Ibor.



OA