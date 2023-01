El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, está próximo a llegar, pero la fecha no únicamente permite tener una ocasión de celebración, sino también es el pretexto ideal para cuestionarnos ¿Qué tan "tóxicos" somos los mexicanos a la hora de establecer relaciones amorosas?

El término "tóxico" se ha utilizado últimamente para referirse a la invasión de la privacidad personal por parte de una pareja, a través de la manipulación, la mentira o el uso de la fuerza; y que -con regularidad- somete a la relación a un estado de permanente estrés y desconfianza.

Mexicanos "tóxicos": ¿Cuántos revisan el celular de la pareja?

La compañía de seguridad digital y privacidad, Avast, publicó en meses pasados los resultados de una encuesta realizada a mil mexicanos, preguntando a quienes se encuentran en una relación, si alguna vez habían accedido al teléfono de sus parejas.

Los resultados revelan que más de dos tercios (61% hombres vs 72% mujeres) han entrado al teléfono de su pareja, y de ellos, 6 de cada 10 (58%) personas lo hicieron sin permiso (49% hombres vs. 65% mujeres). A pesar de esto, más de dos tercios (77%) de mexicanos que han revisado el teléfono de su pareja están de acuerdo en que no tienen derecho a acceder al dispositivo de la misma sin permiso.

De los mexicanos que accedieron al dispositivo de su pareja, más de un tercio lo hizo por curiosidad. Otro 8% quería verificar dónde había estado físicamente su pareja en un momento y lugar determinados y el 7% lo hizo para instalar una aplicación sin el conocimiento de su pareja. Estos números pueden parecer bajos, pero pueden plantear un problema importante, psicológica e incluso físicamente, para las personas afectadas que fueron espiadas".

Las razones que la gente dio para espiar en los dispositivos de sus parejas fueron desde sospechas de infidelidad hasta simplemente curiosidad.

Dos de cada cinco parejas pelearon por algo que descubrieron en el teléfono de su pareja, 33% de los mexicanos que espiaron, encontraron evidencia de que sus parejas estaban ocultando algo. Dos de cada cinco encuestados admitieron haber peleado por algo descubierto en el teléfono de su pareja.

Las estadísticas

Las galerías de fotos y videos fueron las más visitadas (50%), seguidas de las plataformas de redes sociales como Facebook o Instagram (46%) y las aplicaciones de mensajes de texto (40%). No todas las personas que revisaron el dispositivo de sus parejas tuvieron que hacerlo furtivamente; el 36% conocía el código de acceso de su pareja porque la misma se las dio en el pasado, mientras que un tercio no la necesitó porque el teléfono de su pareja no estaba protegido por alguna contraseña.

El 19% memorizó la contraseña de su pareja, el 6% engañó a su pareja para que desbloqueara su teléfono y pudiera acceder y el 4% usó la huella digital de su pareja mientras dormían para desbloquear su teléfono o similar.

OA