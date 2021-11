10 básicos para tu departamento de soltero

Vaya que este es un gran paso y un sueño que cada día parece más lejano para mucha gente, debido a varios factores que hoy se han agudizado por la contingencia y el impacto económico en el país.

Estar solo también te puede permitir enfocarte a otros proyectos / Photo by Alex Shu on Unsplash

Datos de la última Encuesta Nacional de la Juventud arrojaron que, del total de jóvenes en México, (36.2 millones) 18.7 se ubica en el rango de edad de 20 a 29 años; de ellos. 39.8% vive con sus padres y, únicamente el 4.2% vive solo, entonces formas parte de un grupo reducido que ha llegado a una siguiente etapa.

A lo mejor ahora estés preguntando “Ok, ya me salí… ¿Ahora qué sigue?”. Es importante estar consciente de que, al ser independiente, habrá una serie de nuevas cosas que quizá no atendías antes, como reparaciones inesperadas o limpieza más profunda del hogar.

Se viene mucha libertad para ti pero muchas responsabilidades y una de ellas es la limpieza para el mantenimiento de una casa como lavar ropa o trastes, aspirar, etc.

Así que te compartimos algunos básicos:

Colchón. Será una de las mejores inversiones que harás; comprar un buen colchón no sólo evitará molestias físicas, además durará más. No te asustes cuando veas los precios del set completo, la base de la cama puede esperar un poco.

Ropa de cama y toallas. Lo ideal es comprar dos juegos para tener un reemplazo cuando laves uno. ¡Ah!, y no olvides jamás las almohadas, son tan importantes como el colchón.

Refrigerador. No necesitas uno nuevo ni muy grande, sólo es necesario que enfríe bien para preservar y congelar tu comida por un buen rato.

Lavadora. Quizá no sea tan urgente como el refrigerador, pero es una inversión necesaria que deberás contemplar. En lo que te recuperas de los primeros gastos, puedes hacer un trato para seguir lavando con tus padres.

Photo by Fred Klever on Unsplash

Aspiradora. Necesitas una fuera de lo convencional. Una buena opción es una que cuenta con una variedad de cabezales intercambiables con los que puedes limpiar cualquier espacio u objeto, incluso tu automóvil gracias a que puede convertirse en aspiradora de mano. Ahora que no tendrás la supervisión de alguien para mantener la casa en orden, será necesario tener una aliada para acabar con el polvo y los contaminantes imperceptibles de tu hogar.

Horno de microondas. Si la cocina no se te da, invierte en este electrodoméstico, ya que no sirve sólo para recalentar alimentos, también puedes encontrar en internet miles de recetas para microondas. Es práctico y no es muy caro.

Utensilios de cocina. Estos siempre son necesarios, ya sea que cocines mucho o no. Con un par de sartenes y ollas, rallador, tabla de picar, cuchillos, cubiertos, vasos y platos, al menos para 4 personas, estarás preparado.

Debes tener todos los utensilios para preparar tus alimentos / Photo by Katie Smith on Unsplash

Lámpara. La iluminación es básica para realizar nuestras actividades y sobre todo, para cuidar nuestra vista. Existen opciones que se adaptan a todos tus momentos: trabajo en casa o relajación (leer o escuchar música), etcétera. De hecho, existe un dispositivo inteligente que se adapta a la hora, tu actividad y hasta tu edad, es la lámpara Dyson Lightcycle que reduce el cansancio ocular por mala iluminación en interiores, ya que detecta el color y el brillo de la luz natural para iluminar tu espacio, de acuerdo con el momento del día con su cabeza óptica inteligente que registra los datos de la luz solar que entra por las ventanas, para ajustar los LEDs.

La iluminación es fundamental para crear tu atmósfera favorita / Photo by Joel Henry on Unsplash

Comedor. Si lo ponemos en balance, es un poco más importante que tener una sala, tanto para ti como cuando tengas visitas. Así que puedes complementarlo con algunas sillas extras o unos prácticos cojines con mesa redonda integrada.

Esperamos que esta lista te sirva para estar mejor preparado para adaptarte a tu nuevo estilo de vida. Se necesita mucho para empezar pero también ten toda la paciencia y ve poco a poco porque si vale la pena, te llevará el tiempo necesario, recuerda que tu casa es un reflejo de cómo te ves, cómo te sientes, tus expectativas y más.

