La ciencia ficción (sci-fi) mexicana suma una nueva propuesta con “La velocidad del zoom”, película dirigida por Jesús Magaña Vázquez que plantea un inquietante universo alterno donde la pandemia por COVID-19 nunca terminó, las vacunas no funcionaron y la humanidad permanece confinada ante el riesgo constante del exterior.

En este contexto distópico, la historia sigue a cinco personajes encerrados en un mismo espacio como parte de un experimento corporativo.

Sin embargo, no todos son lo que aparentan: entre ellos conviven humanos, un infiltrado y entidades que simulan ser personas, detonando una narrativa de tensión psicológica que explora los límites de la identidad, la confianza y la percepción de la realidad.

La cinta es una adaptación de la obra teatral “La velocidad del zoom en el horizonte”, escrita por David Gaitán, quien también participa en el filme. El elenco está encabezado por Ana Valeria Becerril, Arcelia Ramírez, Luis Alberti, Germán Bracco y Daniel Tovar, además de contar con participaciones de Verónica Bravo, Julio Bracho, Carlos Aragón, Claudio Lafarga, Alejandra Herrera, Juan Ugarte y Mauricio Isaac.

“Vi la obra en 2014, me emocionó muchísimo y empecé a ver lo de una adaptación. Hay un giro con respecto a la obra, de la que conservamos la esencia de personajes encerrados. Diría que de la obra se conserva un 60%; si allá eran astronautas, aquí son rebeldes que no aceptaron alinearse y es ver cómo es que llegaron ahí”, explicó Magaña.

El director subrayó que el contexto pandémico fue clave para replantear la historia y darle una dimensión más cercana al espectador actual: “Sigue siendo algo cercano, aunque muchos no lo quieren ver”.

Especializado en adaptaciones, Magaña ha llevado al cine obras como “Abolición de la propiedad”, “El alien y yo” y “Recursos humanos”, consolidando una trayectoria enfocada en trasladar textos literarios y teatrales a la pantalla con una mirada contemporánea.

El rodaje de “La velocidad del zoom” se realizó a finales del año pasado en la Ciudad de México, utilizando locaciones como la Avenida Juárez en horarios nocturnos para reforzar la atmósfera de aislamiento y tensión que atraviesa la historia. Esta elección visual busca acentuar la sensación de encierro y el contraste con una ciudad aparentemente vacía.

Como parte de su estrategia internacional, la película presentará sus primeros siete minutos el 16 de mayo en el Marché du Film de Cannes, dentro del VDF Showcase.

Con esta muestra, el equipo busca captar la atención de compradores, programadores de festivales y especialistas del género, posicionando al filme como una de las apuestas mexicanas más ambiciosas dentro de la ciencia ficción contemporánea.

Con información de El Universal

CT