Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de octubre de 2025

Aries

Es momento de dejar atrás las emociones negativas que te han frenado desde hace tiempo. Estás cargando con una energía que no te permite avanzar ni encontrar claridad. Libérate de aquello que pesa y recupera tu equilibrio interior; solo así podrás volver a sentirte en paz contigo mismo.

Tauro

Aprende a no tomarte todo de manera personal. Habrá personas que hablen sin pensar o con la intención de provocarte, pero no todo merece una respuesta. Conserva la calma y no permitas que las palabras ajenas alteren tu paz; responder con serenidad será tu mayor fortaleza.

Géminis

Busca consejo únicamente en quienes te han demostrado sinceridad y cariño, esas amistades que te dicen la verdad sin adornos. En lo económico se avecinan tiempos más favorables: podrás ponerte al día y disfrutar de ciertos caprichos, pero administra bien tus recursos para mantener la estabilidad.

Cáncer

Se aproximan cambios profundos que, aunque al principio te desconcierten, terminarán fortaleciendo tu espíritu. Aprenderás grandes lecciones a través de la experiencia. Alguien cercano podría pedirte apoyo; bríndalo, pero sin dejar de cuidar tu propio bienestar emocional.

Leo

Aprende a marcar límites y a no involucrarte en conflictos que no te corresponden. Proteger tu tranquilidad será esencial para avanzar. Es tiempo de dejar atrás lo que te dañó, perdonar y comenzar un nuevo ciclo con más ligereza y claridad emocional.

Virgo

Has aprendido a protegerte tras convivir con personas poco sinceras, pero no permitas que eso te cierre al afecto genuino. Expresa lo que sientes sin miedo; hablar también libera. En el amor podrías atravesar un momento de decepción, pero te servirá para reconocer lo que realmente mereces.

Libra

Podrías pasar por una etapa de introspección y duda. No te castigues por los errores ni busques la aprobación de los demás. Si algo no te gusta de ti, cámbialo desde el amor propio, no desde la exigencia. La clave está en reencontrarte con tu equilibrio emocional.

Escorpión

Una nueva conexión podría despertar emociones intensas; mantén la claridad para no confundir deseo con obsesión. No persigas el amor con desesperación: cuando dejes de buscarlo con ansiedad, llegará en el momento justo y de la manera más natural.

Sagitario

Tu espíritu libre y fuerte es tu mayor virtud, pero también puede ser un arma de doble filo. Cuida tus palabras y evita desgastarte con personas que no valoran tu energía. Permanece fiel a ti mismo y demuestra con hechos lo que eres capaz de lograr.

Capricornio

Evita discusiones impulsivas con tu pareja; podrías decir algo que lamentes. Si estás soltero, no busques afecto en lugares equivocados ni mendigues atención. Aprende a valorarte y a caminar con dignidad: el amor que mereces llegará sin necesidad de pedirlo.

Acuario

Mantente atento a las emociones de quienes te rodean, especialmente de una amistad que atraviesa un momento difícil. Ofrécele apoyo, pero sin absorber su tristeza. Recuerda que también necesitas cuidar tu propio equilibrio emocional.

Piscis

Deja de mirar hacia el pasado y acepta lo que ya no puede volver. Cierra ciclos con madurez y enfoca tu energía en tus metas. Tienes la sensibilidad y el talento necesarios para lograr lo que deseas, pero necesitas equilibrio entre tus sueños y tus acciones para hacerlo realidad.

Con información de Nana Calistar.

