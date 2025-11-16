Aries

Se aproxima una situación complicada relacionada con encuentros casuales, por lo que es importante que prestes atención a tus decisiones y a las personas con quienes te involucras.

Tauro

Evita caer en el autosabotaje. Si realmente deseas una relación sólida, es momento de dejar de levantar barreras tan altas que incluso tú mismo encuentras difícil superar.

Géminis

La situación amorosa se mantiene inestable debido a que tú mismo aún no defines lo que deseas. Hay días en los que buscas romanticismo, otros en los que anhelas libertad y momentos en los que prefieres mantener distancia de todos. De esta manera es difícil generar claridad y equilibrio en tus relaciones.

Cáncer

Sentirás la tentación de retomar contacto con personas del pasado; sin embargo, es importante ser cauteloso. No todo lo que quedó atrás merece recuperarse, y existen relaciones cuya etapa ya concluyó. Es mejor avanzar con claridad que volver a vínculos que ya cumplieron su ciclo.

Leo

En el ámbito afectivo, conviene moderar un poco tus expectativas. El cariño no siempre se presenta de forma idealizada; en ocasiones llega de manera sencilla y discreta. Permite que las cosas fluyan sin exigir perfección desde el inicio.

Virgo

Sé prudente con los encuentros casuales, ya que uno de ellos podría generar un interés mayor del que anticipas. Podrías encontrarte involucrado emocionalmente con una intensidad inesperada, casi como en la adolescencia.

Libra

Si estás soltero, permítete disfrutar de tu libertad afectiva; la vida es breve y el bienestar personal también requiere atención. Hazlo con responsabilidad, por supuesto, pero sin limitarte por la opinión ajena.

Si tienes pareja y sospechas una infidelidad, mantén la calma: el tiempo terminará revelando la verdad sin necesidad de que adoptes actitudes inquisitivas o te desgastes buscando pruebas.

Escorpión

Si tienes pareja, evita arruinar los momentos valiosos con reproches innecesarios. No permitas que desacuerdos menores se conviertan en conflictos mayores. Recuerden lo que los unió al principio y procuren mirarse con la misma consideración y cariño de entonces.

Sagitario

Deja que el amor te sorprenda y no te pongas de rogado/a. Te está llegando una persona que podría devolverte la ilusión, pero tú con tu humor cambiante y tu carácter de cohete a veces ahuyentas lo bueno.

Capricornio

Aléjate de relaciones prohibidas, de triángulos amorosos y de vínculos que no conducen a nada positivo. Ese tipo de situaciones puede terminar hiriendo tanto tu propio corazón como el de las personas que te rodean.

Acuario

Si tienes pareja, procura ser consciente de tu comportamiento, pues en ocasiones actúas como si estuvieras soltero y no adviertes cómo puede percibirse. Después no debería sorprenderte que surjan reclamos. Mantén coherencia entre lo que dices y lo que haces.

Piscis

Agradece lo vivido —lo favorable y lo difícil, lo dulce y lo amargo—, pues cada amor que ha pasado por tu vida te ha dejado algo valioso. Todas esas experiencias han contribuido a fortalecer quién eres hoy.

XP