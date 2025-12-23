Martes, 23 de Diciembre 2025

Mizada Mohamed: Estos son los números de la suerte de Navidad para cada signo zodiacal

De acuerdo con la reconocida astróloga Mizada Mohamed, cada signo del zodiaco se encuentra alineado con ciertos números que actúan como canales de buena fortuna

Por: El Informador

En el mundo de la astrología y la numerología, los números no son simples cifras: representan vibraciones energéticas que pueden influir en nuestras decisiones, emociones y oportunidades. ESPECIAL

En el mundo de la astrología y la numerología, los números no son simples cifras: representan vibraciones energéticas que pueden influir en nuestras decisiones, emociones y oportunidades.

De acuerdo con la reconocida astróloga Mizada Mohamed, cada signo del zodiaco se encuentra alineado con ciertos números que actúan como canales de buena fortuna, ayudando a atraer abundancia, prosperidad y equilibrio en distintos aspectos de la vida.

A continuación, te presentamos los números de la suerte para cada signo del zodiaco:

Aries – 3, 17, 25

Un día ideal para tomar decisiones con seguridad y atraer oportunidades laborales o personales.

Tauro – 6, 14, 32

La estabilidad y prosperidad se activan; favorece acuerdos, compras o decisiones económicas importantes.

Géminis – 5, 11, 29

La comunicación y la intuición fluyen a tu favor. Excelente momento para trámites o conversaciones clave.

Cáncer – 2, 18, 40

La energía emocional se equilibra y se abren caminos de armonía familiar y bienestar.

Leo – 1, 9, 27

El liderazgo y los comienzos brillan hoy; ideal para destacar y avanzar en proyectos.

Virgo – 7, 15, 33

Energía espiritual elevada; estos números ayudan a protegerte y potenciar decisiones importantes.

Libra – 8, 20, 41

La estabilidad financiera y el balance personal se ven favorecidos. Perfecto para cerrar ciclos.

Escorpión – 4, 13, 26

Un periodo de transformación positiva en tu vida. Los cambios necesarios se facilitan.

Sagitario – 10, 22, 36

La expansión y la buena fortuna acompañan tus proyectos de largo plazo.

Capricornio – 16, 24, 39

El esfuerzo comienza a rendir frutos, especialmente en temas laborales o metas personales.

Acuario – 12, 21, 45

Ideas innovadoras y oportunidades inesperadas se activan. Ideal para proyectos creativos.

Piscis – 19, 28, 34

Tu sensibilidad se convierte en fortaleza; favorece la claridad emocional y decretar bienestar.

