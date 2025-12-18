La astróloga cubana Mhoni Vidente señala que este jueves 18 de diciembre la energía astral favorece de manera especial a algunos signos del zodiaco, tanto en el amor como en el dinero. A continuación, los signos que destacan por su buena racha en estos dos aspectos.Este día trae armonía y estabilidad en el terreno sentimental. Las relaciones se fortalecen a través del diálogo y la confianza, mientras que quienes están solteros pueden vivir un acercamiento inesperado que despierta interés genuino. Es un buen momento para expresar sentimientos sin reservas.El amor se manifiesta con mayor sensibilidad y comprensión. Mhoni Vidente indica que Cáncer logra conectar emocionalmente con su pareja, resolviendo malentendidos del pasado. Para quienes buscan una relación, este jueves favorece encuentros significativos y conversaciones profundas.La intuición será clave en el ámbito afectivo. Piscis se encuentra en una etapa de equilibrio emocional que le permite dar y recibir afecto de manera justa. Las relaciones avanzan con mayor compromiso y claridad, y los vínculos se sienten más sólidos.En el aspecto financiero, Capricornio destaca por su disciplina y visión práctica. Este jueves puede presentarse una oportunidad relacionada con el trabajo o un proyecto que empieza a dar resultados. Mhoni Vidente recomienda actuar con cautela, pero con confianza en las decisiones tomadas.Leo recibe impulsos positivos en el ámbito económico. Puede tratarse de una propuesta, un reconocimiento laboral o una mejora en ingresos. La clave será analizar bien cada opción antes de actuar y evitar decisiones impulsivas.Tanto en el amor como en el dinero, la constancia y la honestidad serán las claves para sostener la buena racha.Con información de Mhoni VidenteBB