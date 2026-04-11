La actriz y conductora Marichelo Puente confirmó su separación de Jorge D’Alessio, con quien mantuvo una relación de casi 15 años de matrimonio, en un proceso que ambos han descrito como complicado y que han decidido manejar con discreción, priorizando el bienestar de su familia.

Visiblemente afectada durante un reciente encuentro con medios, Marichelo reconoció que atraviesa un momento difícil a nivel personal. Sin profundizar en las causas de la ruptura, señaló que se trata de una situación dolorosa que, aseguró, nadie desearía experimentar. “No está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado”, expresó, dejando ver el impacto emocional que enfrenta en esta etapa.

La también integrante de una reconocida familia del medio artístico enfatizó que, en medio de este proceso, su prioridad serán sus hijos. La pareja formó una familia con Santiago y Patricio, además de Ana Paula, hija de una relación previa de la actriz. En ese sentido, reiteró que enfocará su energía en brindarles estabilidad, atención y acompañamiento, en un momento que calificó como retador a nivel personal.

Por su parte, Jorge D’Alessio, músico y líder de la agrupación Matute, también ha reconocido públicamente que enfrenta una etapa compleja. De acuerdo con declaraciones retomadas por medios especializados en espectáculos, el artista coincidió en la importancia de mantener la privacidad del proceso, especialmente por el bienestar emocional de sus hijos. Asimismo, ha reiterado que, pese a la separación, el vínculo familiar se mantendrá.

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio contrajeron matrimonio el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos, luego de una larga amistad de más de una década que antecedió a su relación como pareja.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado detalles adicionales sobre el proceso legal ni sobre la posibilidad de una reconciliación.

CT