A unos días de que se confirmara la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, Chris Pérez utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida a su exsuegro.

En su publicación, el guitarrista, y viudo de la intérprete de "Amor prohibido", lamentó la partida de Abraham a quien recordó como una figura firme, protectora cuya presencia representaba respaldo y seguridad.

"Este hombre de aquí… No había mejor sensación que saber que él me respaldaba. Poderoso, decidido, una fuerza de la naturaleza. Un original y la definición del amor duro cuando hacía falta, pero también era todo amor, cuidado y protección", escribió.

El patriarca de la familia falleció el pasado 13 de diciembre a los 86 años, y a pesar de que la relación con Chris no inició de la mejor manera , el músico reconoció que con el tiempo no solo pudieron entenderse; sino que se convirtieron en grandes amigos.

"Cuando yo vivía el momento, con todas mis inseguridades, no me daba cuenta de lo especial que eso era, y me esforcé por ganarme su respeto. Te extrañaré siempre", agregó.

Junto al texto, Pérez publicó una fotografía en la que aparece al lado del padre de Selena, y que causó varias reacciones entre sus seguidores:

"Ya está con tu estrella", "Definitivamente Chris forma parte de la familia Quintanilla" , "Eres un gran hombre. Te mando luz y amor para tu familia", "Hermosa publicación y qué lindas palabras", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

La relación entre Chris y la familia Quintanilla comenzó a finales de los 80, cuando se integró al grupo Selena y Los Dinos y posteriormente inició un romance con la cantante.

En aquel entonces, Abraham se opuso al romance entre la cantante y el guitarrista. Sin embargo, en 1992 la pareja se casó en secreto. Tiempo después, Abraham se disculpó, aceptó el matrimonio y permitió el regreso de Chris al grupo, integrándolo oficialmente a la familia.

