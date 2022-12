La plataforma estadounidense YouTube está consolidada como uno de los escaparates más competitivos para la industria musical, y si bien existen otros servicios streaming especializados en la reproducción y análisis de métricas de productos sonoros, desde su nacimiento en 2005 YouTube se ha consagrado como la segunda plataforma de mayor importancia para las disqueras y artistas independientes que buscan tener un impacto aún más global.

Como cada año, la plataforma muestra semana a semana el crecimiento que cada artista o video musical tiene tras el estreno de un nuevo contenido, ya sea que se trate del video musical oficial o de los ya populares “Lyrics” en donde los fans tienen un primer vistazo a la letra de cada melodía sin que se requiera que el artista en cuestión salga a cuadro o presente una historia visual, formato que ayuda a sumar reproducciones a nivel global.

Anteriormente, los artistas recurrían a canales de televisión como MTV para lograr la popularidad y posicionamiento de sus videos musicales, pero desde hace 10 años, YouTube presentó una forma de marcar el éxito al empezar a celebrar el tiempo récord en el que un video musical oficial acumulaba reproducciones en cuestión de minutos, horas, días o semanas, destapando así una nueva tendencia y competencia por convertirse en el artista más escuchado y visto fuera de las plataformas habituales de contenido exclusivamente sonoro.

Uno de los artistas que fue clave para que ahora todos los exponentes sonoros y disqueras busquen entrar en el top mundial de lo más visto en YouTube, fue el cantante coreano PSY con el video oficial de “Gangnam Style”, que sigue siendo considerado como uno de los videos musicales más vistos y virales en tiempo récord con su estreno en 2012 y que la fecha acumula cuatro mil 614 millones 101 mil visualizaciones.

Así, año con año, los artistas establecen fechas estratégicas para el estreno de sus videos musicales, y en cada conteo anual las tendencias también evolucionan disparando la popularidad de géneros como el reggaetón, el rap y el regional mexicano, que ahora lideran los tops mundiales en viralidad y tiempo récord de reproducciones.

Top 5 México

1 - “Chale”, de Edén Muñoz: a un año de lanzarse como solista, tras dejar su cargo como compositor y vocalista de la agrupación norteña Calibre 50, su canción “Chale” se impone como el video de un artista mexicano más reproducido en 2022 con 265 millones de visualizaciones. A la fecha, Edén Muñoz tiene poco más de un millón de suscriptores y 571 millones 947 mil visualizaciones a nivel global desde el 2015.

2 - “Ya no somos ni seremos”, de Christian Nodal: el videoclip de “Ya no somos ni seremos”, ingresó al top sumando en nueve meses más de 181 millones de reproducciones, como parte de su disco “Forajido”. A nivel global, Nodal acumula más de 10 millones de suscriptores y un total de 7 mil 615 millones 178 mil visualizaciones en todo su contenido desde el año 2017.

3 - “En el radio un cochinero”, de Víctor Cibrian: con el lanzamiento de “En el radio un cochinero”, el cantautor Víctor Cibrian suma más de 124 millones de reproducciones en seis meses. Considerado como un nuevo talento del regional mexicano y los corridos, el cantante forma parte de la disquera Rancho Humilde, que tiene casi 8 millones de suscriptores y suma 5 mil 287 millones 920 mil visualizaciones desde 2015.

4 - “Calidad”, de Grupo Firme: con 96 millones de reproducciones en cuatro meses, el video musical “Calidad”, de Grupo Firme a dueto con Luis Mexia, ingresó en el top de los más visto en México. Grupo Firme suma casi 7 millones de suscritores y 5 mil 487 millones 523 mil visualizaciones desde el 2017.

5 - “Mar y Tierra” de Santa Fe Klan: con el video oficial de “Mar y Tierra”, el rapero guanajuatense cuenta con 82 millones de reproducciones a lo largo de ocho meses. A nivel global, tiene más de 10 millones de suscriptores y 3 mil 641 millones 97 mil visualizaciones.

Top 10 global

1 - “Tití me preguntó”, Bad Bunny: el cantante puertorriqueño se impone como el más reproducido en la plataforma desde la trinchera latina internacional con “Tití me preguntó” sumando más de 567 millones de visualizaciones en seis meses. A nivel global tiene más de 44 millones de suscriptores y 27 mil 203 millones 904 mil visualizaciones desde 2014.

2 - “Provenza”, de Karol G: tras su estreno hace siete meses, el video “Provenza” de la colombiana se impuso con 552 millones de reproducciones en su video oficial. Karol G suma casi 29 millones de suscriptores y más de 15 mil 269 millones 567 mil visualizaciones globales desde 2013.

3 - “Me porto bonito”, de Bad Bunny: como el rey del top latino, el boricua se mantiene como el más viral con el video oficial “Me porto bonito” a dueto con Chencho Corleone, sumando 531 millones de reproducciones a cinco meses de su estreno mundial.

4 - “Te felicito”, de Shakira: en su dueto con Rauw Alejandro, la colombiana se ha mantenido en el top global latino con “Te felicito”, canción lanzada en la víspera de su anuncio público de su separación del futbolista español Piqué, sumando 418 millones de reproducciones en siete meses. A nivel global, Shakira tiene casi 40 millones de suscriptores y 24 mil 954 millones 914 mil visualizaciones totales desde el 2005.

5 - “Quevedo”, de Bizarrap: el productor, DJ y cantautor argentino Bizarrap lideró en las tendencias con el lanzamiento de “Quevedo”, como parte de sus sesiones musicales #52 y su video oficial suma 382 millones de reproducciones a lo largo de seis meses. Bizarrap tiene 16 millones de suscriptores y acumula 5 mil 799 millones 804 mil visualizaciones globales.

6 - “As it was”, de Harry Styles: el cantautor británico marcó tendencia con el estreno de “As it was”, sumando desde hace ocho meses más de 376 millones de reproducciones. Desde su lanzamiento como solista tras dejar la boy band One Direction, cuenta con casi 14 millones de suscriptores y acumula 4 mil 924 millones 197 mil visualizaciones a nivel global desde 2017.

7 - “No se habla de Bruno”, de Disney: aunque la película animada “Encanto”, de Walt Disney Animation Studios, se estrenó a finales del 2021, su canción principal “No se habla de Bruno”, lanzó su video oficial hace nueve meses sumando 261 millones de reproducciones en su versión en español, con las voces de Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Daniela Sierra, Juanse Diez, Isabel Garcés y Olga Lucía Vives.

8 - “Despechá”, de Rosalía: la catalana lanzó su nueva rumba “Despechá” hace tres meses y se integra al top con 205 millones de reproducciones en su video musical oficial. La cantautora está por llegar a los 10 millones de suscriptores y un acumulado de 4 mil 641 millones 947 mil visualizaciones desde 2011.

9 - “Anti-Hero”, de Taylor Swift: con más de 50 millones de suscriptores, la cantautora Taylor Swift logró, en menos de un mes sumar más de 71 millones de reproducciones con el video oficial de “Anti-Hero”, de su más reciente álbum “Midnights”. Globalmente, Taylor acumula 27 mil 275 millones 129 mil visualizaciones desde 2006.

10 - “Out of time”, de The Weeknd: con la participación especial del actor Jim Carrey en el video “Out of time”, el canadiense entra al top con 65 millones de reproducciones desde su estreno hace ocho meses. The Weeknd suma más de 30 millones de suscriptores y 20 mil 566 millones 403 mil visualizaciones desde el año 2011.

