YosStop: La Youtuber vuelve a disculparse, ¿por qué?

A tres meses de salir de prisión, YosStop lo volvió a hacer. La youtuber publicó este miércoles un video en el que se disculpa, de nueva cuenta, ahora con las personas a las que hirió con sus comentarios.

Yoseline Hoffman, nombre real de YosStop, estuvo cinco meses detenida por difundir en su canal de YouTube un video del caso de Ainara Suárez, una joven que el 25 de mayo del 2018 fue violada por varios jóvenes.

La creadora de contenido realizó un video llamado "Patética generación" en el que describió el delito y aseguró tener en su posesión el material de la agresión.

El 3 de marzo de 2021, Hoffman fue denunciada por pornografía infantil y detenida el 29 de junio.

Por el tipo de delito, la influencer llevó el proceso en prisión preventiva oficiosa hasta que el 30 de noviembre un juez de Control determinó modificar la medida cautelar sin que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia se opusiera, con lo cual logró continuar su proceso en libertad y en un domicilio establecido en donde las autoridades pueden hacerle notificaciones.

Como parte de la negociación, la joven otorgó bienes materiales, pagó una cantidad económica, se comprometió a no contactar a la víctima, a modificar el contenido de sus videos y ofrecer una disculpa pública, esto último, que cumplió en el mes de diciembre.

Pero es ahora, tres meses después de salir libre que la chica de nueva cuenta se disculpa, y ahora lo hace con la gente a la que dañó con sus videos y aclaró por qué el contenido de los mismos cambió.

"Hay muchísima desinformación de lo que ustedes creen que estoy obligada a hacer, de hecho todos los videos que hago son videos que quiero compartir.

"Hay muchos videos que estuvieron fuera de lugar y los he borrado. Hay otros donde sigo diciendo cosas que ya no pienso igual, y no los quito porque de alguna manera es parte de mi crecimiento y de mi evolución, y de eso se trata, de evolucionar, de cambiar, y yo he evolucionado poco a poco, no de la noche a la mañana y se vale cambiar", se le ve decir en el clip de poco más de cuatro minutos.

"Quiero pedir una disculpa a todas las personas que he llegado a ofender queriendo o sin querer… consciente o inconscientemente o que les haya causado algún tipo de conflicto o malestar, algún daño o emoción negativa.

Quiero que sepan que mi intención nunca ha sido mala. Sí, he sido muy inmadura, y lamentablemente o afortunadamente he plasmado mi evolución a través de los videos que llevo haciendo durante estos 10 años".

La joven reconoció que su principal error ha sido emitir juicios duros hacia personas y hacia sus acciones, y sobre todo emitirlos con tan solo una pequeña parte de la historia.

"La realidad siempre se distorsiona. Es imposible saber quién es realmente una persona o por lo que está pasando por tan solo unos fragmentos de videos, uno siempre cree tener la razón, es parte del ego y parte humana, pero no es la realidad, no es verdad, no siempre tenemos la razón".

Aseguró que ha cambiado muchas cosas en ella, y respecto a su contenido en redes afirmó que principalmente cambiará la forma de decir las cosas, no la esencia.

En una parte del video agradeció las muestras de apoyo de la gente, ya que eso la motiva, y se comprometió a seguir trabajando.

"Yo tomo mi responsabilidad en lo único que me toca, que fueron mis palabras mal empleadas, vamos a darle para adelante, vienen cosas nuevas, nuevo contenido, nuevo proyecto, libros, ayudar a muchas personas y no, no son por obligación", aclaró.

