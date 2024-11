La película Wicked: Parte uno , es uno de los estrenos más esperados del año. Esta cinta es una adaptación del musical de Brodway, que, a su vez es una adaptación de la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West.

Wicked es protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes pisaron tierras mexicanas la semana pasada para asistir a la premier. Asimismo, Danna y Ceci de la Cueva, quienes interpretaron a Elphaba y Glinda en la versión mexicana del musical de Brodway, son quienes les dan vida a las dos brujas en el doblaje oficial para Latinoamérica.

Las cuatro cantantes y actrices estuvieron juntas durante el evento en el Auditorio Nacional, provocando la locura de los fans mexicanos y regalándoles momentos inolvidables.

¿Cuándo y a qué hora estará disponible en el cine?

Si bien la película ya ha tenido varias proyecciones en las diferentes premieres a lo largo del mundo, aún no está disponible en cines mexicanos. Sin embargo, la espera ya casi termina, pues Wicked: Parte uno llega a nuestro país este jueves 21 de noviembre. Por otro lado, los horarios varían dependiendo de la zona, así que consulta las carteleras de tus cines más cercanos para tener más detalles de los horarios.

Sinopsis

La historia se centra en los orígenes de Elphaba (Cynthia Erivo), la malvada bruja del Oeste, y su amiga Glinda (Ariana Grande), la bruja buena. Ambas son estudiantes en la Universidad de Shiz, en la Tierra de Oz, y aunque toman caminos diferentes, demostrarán que su amistad es inquebrantable.

El estreno en cines de la segunda parte de esta película está previsto para finales de 2025.

