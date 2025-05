Wendy Guevara responde a señalamientos de Mhoni Vidente y duda de sus predicciones

En días recientes, surgió una polémica entre la reconocida vidente Mhoni y la influencer trans Wendy Guevara, luego de que la cubana hiciera comentarios poco favorecedores sobre las habilidades artísticas de la ganadora de “La casa de los famosos México”. Todo comenzó cuando Mhoni fue cuestionada en su espacio de predicciones en El Heraldo TV acerca de los rumores que vinculan a Wendy con un posible acercamiento a la santería como vía para mejorar sus oportunidades laborales.

Durante el programa, la vidente expresó su opinión sin reservas: “Wendy, sabemos que hay altas y bajas, y tenemos que ponernos a prepararnos. En la vida tienes que ser consciente de que la gracia se acaba y el talento tiene que prevalecer, pero no hablemos de talento, porque no hay”. Además, Mhoni enfatizó que, a su parecer, el éxito de Wendy radica en el respaldo del público, no en una capacidad artística real. “Si quiere meterse a la santería, que entre, a mí qué”, agregó.

Ante estas declaraciones, Wendy Guevara no se quedó callada. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, respondió con el estilo directo que la caracteriza. “Yo no sé por qué habló tan feo de mí, esta tal Mhoni”, expresó, señalando que los comentarios de la adivina parecían cargados de resentimiento y celos.

La influencer también aprovechó para subrayar los logros recientes en su carrera, mencionando que le ha ido muy bien en sus nuevos proyectos. Actualmente forma parte del elenco del programa Desiguales, transmitido por TelevisaUnivision, junto a figuras como Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda, la Dra. Nancy Álvarez y Migbelis Castellanos. La oferta la llevó a mudarse temporalmente a Miami, Florida, desde donde ha estado trabajando.

Además, Guevara puso en tela de juicio las predicciones de Mhoni y no dudó en lanzar una crítica directa: “Si fueras tan vidente como dices, y tan inteligente, ya te tuviera la NASA allá investigando”. Con un tono sarcástico pero firme, le recordó que su estadía en Miami fue parte de un plan laboral previamente anunciado. “Dije: dos meses y medio voy a trabajar en Miami y me regreso a México porque tengo un proyecto”, aclaró.

La respuesta final de Wendy fue contundente, aunque sin caer en la agresión directa: “Yo te respeto, te mando mil bendiciones. Pero si eres tan chismosa, infórmate bien. No te conozco, ni me interesa conocerte. No creo en lo que tú haces, si tú crees, ese es tu asunto. Pero si fueras tan adivina, ya estuvieras en otro lugar perrísimo” .

Wendy Guevara ha ganado reconocimiento en todo el mundo hispanohablante por su personalidad auténtica y su cercanía con el público. En 2023, hizo historia al convertirse en la primera mujer transexual en ganar un reality show de gran audiencia en México. Durante su participación en La casa de los famosos México, acumuló más de 18 millones de votos a lo largo de 71 días, consolidándose como la favorita del público.

Tras esa experiencia, ha continuado expandiendo su presencia en los medios. Estrenó su propio programa en ViX, titulado “Wendy, perdida pero famosa”, y ha lanzado música en colaboración con otros artistas, como el sencillo “Sacude” junto a Nicola Porcella. Asimismo, ha sido rostro de campañas publicitarias para marcas importantes como MAC Cosmetics.

