Wendy Guevara compartió un video en el que reveló haber sido una de las invitadas a la fiesta de Shakira, donde se grabó el videoclip de la canción “Soltera”. En este evento, también estuvieron presentes personalidades como Danna, Belinda y Kenia Os, destacados exponentes de la música mexicana.

Según lo expresado por Wendy, no se trató de un rumor; sí recibió una invitación del equipo de la cantante colombiana para viajar a Miami, Estados Unidos, y participar en una grabación que se volvió viral en las redes sociales.

INSTAGRAM/SHAKIRA

“Les voy a contar rápido. Me contactaron sobre lo de Shakira para ir a Miami y todo eso. Yo dije: ‘¡Claro que voy! Yes in English con la Shakira’, hermanas”, aseguró la “Perdida mayor”.

En el mismo video, Wendy explicó que sus compromisos con Televisa y el reality show, que recientemente tuvo su segunda temporada, la dejaron fuera de una de las colaboraciones más significativas de su carrera. Esto la llevó a cancelar su participación con la boricua y quedarse en México.

“Ese día estaba programado el especial de grabación de ‘La Casa de los Famosos México 2’, donde se entregan los premios, y me tenían contemplada para la casa. Hablamos y pedimos permiso para que yo no pudiera asistir a lo de LCDLFM porque iba a grabar con Shakira. Pero me dijeron: ‘no, que no puedes, que tienes que ir a lo de la casa’. Yo respondí: ‘¿para qué? Si eso ya son sus premios’”, narró.

Lo más frustrante para Guevara fue cuando, varias horas después, la televisora le permitió no asistir al evento, lo que le causó gran enojo, ya que había perdido la oportunidad "de su vida” de conocer a Shakira y convivir con grandes estrellas del entretenimiento y el arte como Danna y Belinda.

“Era una grabación el jueves, y a las 2 de la tarde, justo antes de que empezaran a maquillarme, me llaman y me dicen: ‘que si gustas, no vengas, que entonces lo de la casa no vengas’. Yo quedé impactada. Pensé: ‘me hubiera ido desde la mañana con lo de Shakira a Miami y por eso no fui, por sus cambios de planes’”, concluyó.

BB