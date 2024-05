Wendy Guevara fue evaluada medicamente por sufrir intensos dolores abdominales.

A pesar de que inicialmente solo se quejaba de malestar e inflamación, la también youtuber se sometió a una serie de exámenes médicos que revelaron problemas con su vesícula, lo que resultó en una cirugía en su ciudad natal, León, Guanajuato.

A través de algunas historias en su cuenta de Instagram, Wendy fue la encargada de compartir su estado de salud y diagnóstico por medio de algunos videos, donde reveló que tenía piedras en las vías biliares.

"Tengo una piedra en las vías biliares que quiere migrar al páncreas, por eso me duele mucho y hasta me dijo el doctor: '¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?', porque no me podía ni parar", dijo.

Asimismo, indicó que la intervención era absolutamente crucial, ya que de no tratarse adecuadamente podría desencadenar una pancreatitis, poniendo en peligro su vida.

Lee:

¿Qué son los cálculos biliares?

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, los cálculos biliares son fragmentos de material sólido, como piedras, compuestos principalmente de colesterol o bilirrubina, que se desarrollan en la vesícula biliar. Estos pueden variar en tamaño, desde diminutos hasta del tamaño de una pelota de golf.

La vesícula biliar puede generar un solo cálculo biliar grande, numerosos cálculos pequeños o una combinación de ambos.

Cuando los cálculos biliares bloquean los conductos biliares, pueden causar dolor repentino en la parte superior derecha del abdomen, conocido como ataque de la vesícula biliar o cólico biliar. Si los síntomas persisten y no se tratan, pueden ocasionar complicaciones graves.

Te puede interesar:

¿Cuáles son los síntomas de los cálculos biliares?

De acuerdo con Mayo Clinic, los cálculos biliares pueden estar presentes sin causar ningún signo o síntoma. Sin embargo, si un cálculo biliar se aloja en un conducto y ocasiona un bloqueo, los signos y síntomas pueden ser los siguientes:

Dolor repentino y que se intensifica rápidamente en la parte derecha superior del abdomen

rápidamente en la parte derecha superior del Dolor repentino y que se intensifica rápidamente en la parte central del abdomen , justo debajo del esternón

rápidamente en la parte central del , justo debajo del esternón Dolor de espalda justo entre las escápulas

Dolor en el hombro derecho

en el Náuseas o vómitos

En caso de que una persona experimente signos o síntomas de complicaciones graves debido a cálculos biliares, como dolor abdominal tan intenso que no le permita adoptar una posición erguida, coloración amarillenta en la piel y en los ojos, así como fiebre alta con escalofríos, es crucial buscar atención médica de inmediato.

También podrías leer:

Tipos de cálculos biliares

Los tipos de cálculos biliares que pueden desarrollarse en la vesícula biliar son los siguientes:

Cálculos biliares de colesterol : Este tipo, conocido como "cálculo biliar de colesterol", es el más común y suele ser de color amarillo. Estos cálculos están mayormente compuestos de colesterol no disuelto, aunque pueden contener otros componentes.

: Este tipo, conocido como "cálculo biliar de colesterol", es el más común y suele ser de color amarillo. Estos cálculos están mayormente compuestos de colesterol no disuelto, aunque pueden contener otros componentes. Cálculos biliares de pigmento: Estas piedras, que tienen un tono marrón oscuro o negro, se forman cuando la bilis contiene un exceso de bilirrubina.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB