Walter Mercado: Horóscopos del 01 al 06 de julio

Aries

Nuestros mayores miedos, temores ocultos e incluso obsesiones se encuentran en nuestra casa 12 zodiacal.

Neptuno retrógrado te invita a enfrentar con valentía lo que no te define como ser humano, permitiéndote evolucionar, crecer y superarte con la ayuda de Dios y la fuerza de tu fe.

Mercurio te brinda oportunidades románticas, mientras que la luna nueva trae bendiciones a tu familia.

Tauro

Neptuno retrógrado te llevará a reevaluar tu círculo social y a poner a prueba a tus supuestos amigos. A partir de esta semana, estarás muy atento a las interacciones con ellos y tenderás a ser más selectivo al elegir con quién pasar tu tiempo libre.

Mercurio, por su parte, favorece las buenas relaciones con tu familia.

Géminis

Tu carrera hacia el futuro, esa urgencia por llegar, tener todo bajo control y planificar con anticipación, se ve obstaculizada por la influencia de Neptuno retrógrado.

Es el momento de detenerte y observar detalladamente tu vida, tanto lo que ha sido como lo que puede llegar a ser si no te tomas un tiempo para reflexionar sobre ti mismo. ¿Realmente deseas seguir viviendo de esta manera? ¿Es esta la carrera que quieres continuar? ¿Vas a pasar toda tu vida trabajando en lo mismo?

Mercurio te conecta más con un hermano o una hermana, y también llegan visitas.

Cáncer

El tránsito de Neptuno ha despertado en ti un amor y una compasión profundos por los demás, aunque no tanto por ti mismo. Cuando

Neptuno está retrógrado, te impulsa a reevaluar aquello que ya no tiene sentido en tu vida ; te das cuenta de que quizás has malinterpretado tus creencias religiosas o espirituales, o que actuar de acuerdo a lo que considerabas correcto no te ha llevado a nada útil.

La luna nueva aporta claridad a tu mente, y Mercurio te abre caminos hacia la abundancia.

Leo

La octava casa solar es el lugar donde albergamos nuestras penas, dolores emocionales, vulnerabilidad y todas las heridas del pasado.

La influencia de Neptuno retrógrado intensifica la necesidad de superar estos aspectos, ya que enfrentar la realidad puede ser muy desafiante. Sin embargo, Leo, tienes la fortaleza para hacerlo, y al lograrlo, te sentirás mejor y más feliz.

Virgo

Te resistes a enfrentar aquello que te causa tanto dolor. La luna trae sentimientos encontrados, especialmente con personas jóvenes y con hijos. El romance está en pausa esta semana; tu corazón necesita tiempo para reflexionar bien antes de cometer un error en lo sentimental.

Libra

El momento de avanzar en tu viaje por la vida, enfrentando todas las experiencias y enseñanzas que esta encarnación te ofrece, es ahora.

Neptuno retrógrado intensifica las lecciones de vida para que madures y establezcas prioridades. Si estás en una edad avanzada, es posible que te retires de tu trabajo.

Aquellos en edad laboral encuentran el sentido de la vida y el camino espiritual a seguir para alcanzar la paz y el amor propio.

Escorpio

Has estado enfrentando dificultades en tus relaciones amorosas y te ha resultado complicado trabajar en tus áreas de talento.

La energía de Neptuno retrógrado te lleva a tomar decisiones sentimentales. Aquello que no funciona, que es un reto constante y un problema continuo, no tiene futuro para ti.

Deja ir lo que no puedes hacer funcionar. Mercurio te favorece para que te expreses con claridad y llegues a acuerdos.

Sagitario

Has encontrado difícil mantener tu hogar unido y preservar el buen nombre de la familia. Neptuno retrógrado te lleva a soltar esa necesidad y a permitir que cada miembro de la familia siga su propio camino.

Con el tiempo, te darás cuenta de que todos vivieron la vida que quisieron, incluyéndote a ti. Mercurio te brinda la oportunidad de viajar al extranjero y experimentar cosas nuevas.

Capricornio

Has aprendido a escuchar y a guardar silencio. La energía de Neptuno ha provocado malentendidos, ya que distorsiona tanto tu comprensión de los mensajes recibidos como la claridad de tus propias palabras.

Cuando Neptuno está retrógrado, te anima a expresarte de maneras diferentes, como a través del arte y la música, así como a leer entre líneas y reflexionar antes de hablar. Mercurio despierta tu intuición y fortalece tu conexión con tus seres de luz.

Acuario

Neptuno ha tenido un gran impacto en tu situación financiera, descuidando aspectos importantes debido a un estilo de vida cómodo. Aunque no está mal disfrutar de ciertos lujos, Neptuno retrógrado te impulsará a ser más cauteloso con tus finanzas y a invertir para un futuro económico más seguro.

Mercurio favorece la comunicación tanto con tu socio como con tu pareja sentimental.

Piscis

Neptuno, el planeta que te gobierna, entra en retroceso a partir del día 2 en tu signo. Si este planeta ya ha causado cambios significativos en tu personalidad, visión de la vida, valores y creencias, ahora lo hará de manera más intensa.

Te esperan nuevas situaciones que demandarán una gran fortaleza interna, valentía y fe . Por otro lado, Mercurio favorece un ambiente laboral positivo en equipo y la implementación de métodos o regímenes de salud mejorados.

YC