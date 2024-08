Walter Mercado: Horóscopos de hoy jueves 29 de agosto

Aries

Eres una persona muy intensa en todos los sentidos, especialmente para aquellos asuntos del corazón. Si en este momento te encuentras en búsqueda del amor, mantén los ojos abiertos, porque la persona indicada podría estar más cerca de lo que crees. Si te encuentras en pareja, realiza un detalle lindo para tu persona especial, no olvides que el amor se trabaja.

Tauro

En cuestiones laborales el camino venidero será favorable. Sin embargo, sabes que tu problema no es ése, debes resolver conflictos que vienes arrastrando del pasado con tu pareja, habla con esa persona especial muy seriamente y dile cuales son esas cuestiones que no pueden seguir postergando por el bien de ambos.

Géminis

Estás en un derroche de energía creativa y positiva, te encuentras con ansias de llevar a cabo tus metas y sueños más locos, no los dejes para mañana, trabaja en eso que te importa, lo vas a conseguir siempre y cuando te esfuerces por ello.

Cáncer

Te encuentras en un momento de tu vida donde quieres volver a enamorarte de ella, quieres vivir cada momento disfrutando como si fuera el último, esa actitud con la que debes seguir despertando cada mañana porque eso es lo que te mostrará la belleza de la vida.

Leo

Tu vida social es un foco muy importante en tu vida, sin embargo, es necesario que no descuides tus vínculos afectivos más cercanos, esos son los que estarán siempre para ti, en las buenas y en las malas, recuerda que esa es la gente que vale la pena tener cerca.

Virgo

Es momento de invertir tu dinero, no solo en ti, sino también en el sector financiero para que lo que gastes en estos días se te multiplique. Además, te encuentras renovando la apariencia de tu hogar, eso a tu lado disciplinado siempre le trae paz mental.

Libra

Últimamente has tenido problemas para relacionarte con otras personas, pero esto va a cambiar, es momento de volver a reconciliarte con tu lado comunicativo y extrovertido, aquel que le encanta estar presente en la vida de sus seres más queridos.

Escorpio

Te encuentras al inicio de una relación amorosa, sin embargo, te recomendamos ir con cautela, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Así que aunque los inicios de una relación puedan ser pura miel sobre hojuelas, esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, cuida tu corazón y tu bienestar.

Sagitario

En este momento tu núcleo principal se ha vuelto el de la amistad, sabemos que te encuentras rodeado de responsabilidades, no obstante, no uses esto como excusa para alejarte de ellos, disfruta al máximo cada momento que puedas tener con los tuyos.

Capricornio

Tus asuntos profesionales se encuentran marchando a las mil maravillas, te felicitamos por tus logros profesionales obtenidos hasta el momento, solo recuerda que el trabajo no lo es todo. No desatiendas otros sectores de tu vida por quedar bien con tu jefe del trabajo, recuerda que las horas extras no se pagan.

Acuario

No sueles ser una persona muy afín a la espontaneidad del momento, sin embargo, en este momento de tu vida te encuentras dispuesto a tomar riesgos, lo nunca probado por ti te atraerá como un imán. Utiliza esa energía a tu favor, no te arrepentirás.

Piscis

Buscas pasión en tu vida y eso es lo que atraerás, estás a punto de comenzar una apasionada historia de amor o una aventura pasajera con la intensidad de un amor de verano. Esta experiencia será algo que no podrás olvidar jamás, disfruta cada segundo de su duración.

