Vive la fiesta del rock tapatío

Todo está listo para que este domingo 18 de octubre los amantes de la música vivan un “Recorrido por el Rock Tapatío” a través del concierto vía streaming organizado por Ocesa y que iniciará en punto de las 18:30 horas.

El show incluye a bandas como Cuca, Rostros Ocultos, Machingón, Fanko, Nata, Afro Brothers y La Revolución de Emiliano Zapata. En entrevista Javis, guitarrista de La Revolución, comparte que le divierte los diversos encuentros generacionales que se darán en este show.

“He visto diferentes manifestaciones de streaming y esta ocasión no será la excepción, será un placer tocar con nuestros amigos de Guadalajara. Son muy buenas bandas, desde las clásicas y algunas mucho más jóvenes que nosotros, pero al final de cuentas todos somos amigos”.

Javis recalca que un nuevo formato como el virtual también representa un reto cuando se explora por primera vez, no solo por el esfuerzo que se hace para ofrecer un escenario, iluminación y audio con toda la calidad posible, también existe un poco de presión emocional al saber que el público no estará de frente: “Acá estamos muy nerviosos, porque tocar sin público es algo muy extraño, a mí siempre me ha gustado tocar a la gente, ver sus reacciones, y esto no sé cómo será, tenemos muy buenas expectativas, pero también un cierto temor (…) en 2015 el Vive Latino fue algo padrísimo, ahí también estábamos temerosos, aunque sí queríamos ir, pensamos que éramos otras generaciones y habría muchos chavos, pero la gente siempre nos ha tenido presente, vimos al mar de gente venir hacia nosotros”.

Disfruta la evolución

Ser testigo de la evolución de la industria musical desde los escenarios ha sido inevitable para Javier Martín del Campo, mejor conocido como Javis, legendario guitarrista de La Revolución de Emiliano Zapata, agrupación que desde los años 70 ya marcaba una nueva oleada en el rock mexicano.

De México a Europa, de Avándaro hasta el Vive Latino, no hay época y lugar en donde Javis no comparta su pasión indiscutible por la música, y aunque el nerviosismo de salir al escenario no cambia con los años, el músico no duda en aventurarse a nuevos formatos como los virtuales, como el que experimentará por primera vez con el arropo vía streaming de “Irrepetible”, de Ocesa.

“Tuvieron que salir alternativas, porque la música y el arte no pueden parar”, señala Javis al considerar que las pantallas son por mucho la opción más cercana para reencontrarse con el público ante las limitantes que hay para los eventos presenciales y masivos.

Agéndalo

Concierto “Recorrido por el Rock Tapatío”, domingo 18 de octubre, 18:00 horas, vía streaming a través de la plataforma Ticketmaster Live.