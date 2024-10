Vive Latino 2025: Costos y de los beneficios de los boletos

El Vive Latino 2025 marca un hito importante al conmemorar sus 25 años como uno de los festivales de música más emblemáticos de México. Con un cartel que reunirá a artistas tanto nacionales como internacionales, esta edición promete ser inolvidable. Sin embargo, se espera que sea una de las más costosas hasta la fecha.

Será este 15 y 16 de marzo de 2025 cuando el Estadio GNP Seguros reciba a grandes artistas como Alto Grado, Arde Bogotá, Astropical, Aterciopelados, Caloncho, Caifanes, Ckovi, Clubz, Cuarteto de Nos, Daniel me Estás Matando, Dillom, División Minúscula, Draco Rosa, Drims, Ducan Dhu, Easykid, Edén Muñoz, Efecto Pasillo, El Gran Silencio, El Haragán y Cia, El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue, Foster The People", Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jay de la Cueva, Jesse Báez, Kany García, Los K'Comxtles, Kikvo, Keane, La Delio Valdez, La Lupita, La Santísima Voladora, León Benavente, Little Jesus, Los Concorde, Los Ángeles Azules, Los Esquizitos, Lospetitfellas, Los Planetas, Meme del Real, Midnight Generation, Molotov, Mon Laferte, Motel, Nortec, Bostich Fussible, Mikel Izal, Porter, Rufus du Sol, Royal Republic, Raphael, Pressive, Sepultura, The Guapos, Scorpions, Robot95, Siddharta, Usted Señálemelo, Vilma Palma e Vampiros, Víctimas del Dr. Cerebro y Zoé.

Te proporcionamos todos los detalles sobre las distintas opciones de entrada, desde la general hasta la diamante, así como información sobre la compra.

¿Cuándo será la preventa de abonos?

La preventa de abonos comenzará el 30 de octubre de 2024 a las 14:00 horas , exclusivamente para tarjetahabientes de Citibanamex . Al día siguiente, el 31 de octubre , se abrirá la venta general, tanto en las taquillas del Palacio de los Deportes como a través de Ticketmaster.

Se recomienda adquirir los boletos lo antes posible, ya que se anticipa una alta demanda por la magnitud de esta celebración.

Precios del Vive Latino 2025

Como es habitual, las entradas para el Vive Latino 2025 se ofrecen en abonos que permiten asistir los dos días del evento (los precios por día se anunciarán en las próximas semanas). Los tipos de abonos disponibles son: General, Comfort Pass, Platino, Boxes Oro y Boxes Diamante.

La venta de boletos se realizará en fases. Cuanto antes compres tu entrada, más económico será el costo, ya que los precios aumentarán en cada fase subsiguiente.

Abono General Fase 1: 2,880 pesos ($3,500 con cargos)

Abono Comfort Pass Fase 1: 4,000 pesos ($4,480 con cargos)

Abono Platino Fase 1: 5,400 pesos ($6,588 con cargos)

Abono Boxes Oro Fase 1: 7,000 pesos

Abono Boxes Diamante Fase 1: 10,000 pesos

¿Cuántos tipos de abonos hay y qué beneficios tienen?

Para atender a diferentes preferencias, el festival ofrece cuatro categorías de abonos: General, Comfort Pass, Platino y Vive La Suite , cada una con beneficios y experiencias únicas.

Abono General

Acceso a 12 horas de música en seis escenarios.

Activaciones de marcas y espacios icónicos como Casa Comedy y Lucha Libre.

Acceso a áreas como Momentos Indio, Aldea Musical, El Parque, Vive La Feria y zona de disqueras independientes.

Mercadillo y zona de ONGs.

Zona de foodtrucks con variedad de alimentos y bebidas.

Compra de lockers con método Citibanamex Cashless.

Acceso a zonas recreativas y de descanso.

Comfort Pass

Incluye todos los beneficios del Abono General, más:

Carriles de entrada exclusivos para mayor comodidad.

Baños privados con aire acondicionado en la zona general.

Abono Platino

Además de los beneficios anteriores, ofrece:

Estacionamiento preferencial (1 lugar por cada 4 personas en el vehículo).

Zonas exclusivas de recarga Citibanamex Cashless.

Área de descanso con sombra y vistas al escenario principal.

Acceso a un pit lateral en el escenario principal y en dos secundarios.

Venta exclusiva de alimentos y bebidas en la zona del escenario principal (compra adicional).

Baños exclusivos.

Vive La Suite

Para quienes buscan lujo máximo, incluye:

Wifi exclusivo y cargadores de celular.

Guardarropa y préstamo de baterías.

Palco de descanso con vista al escenario principal.

Baños de lujo y coctelería especializada (costo extra).

Concierge personalizado.

Acceso a gastronomía especializada y circuito cerrado para ver lo que sucede en otros escenarios.

¿Cómo elegir el abono adecuado?

Experiencia Básica: El Abono General es ideal si buscas disfrutar de la música y el ambiente sin muchas comodidades adicionales.

Confort Adicional: El Comfort Pass es perfecto si prefieres accesos rápidos y baños privados.

Experiencia Exclusiva: El abono Platino ofrece estacionamiento preferencial y zonas de descanso, ideal para quienes buscan comodidad.

Experiencia VIP Completa: Vive La Suite es la opción más completa, con servicios exclusivos como wifi y áreas de descanso privadas.

Asimismo, te damos algunos consejos para comprar tus boletos y no morir en el intento:

Anticipación: Accede a la página de Ticketmaster unos minutos antes de la preventa para asegurar tu lugar. Selección de abono: Considera los beneficios de cada opción para elegir la que mejor se adapte a tus expectativas y presupuesto. Método de pago: Recuerda que la preventa es solo para tarjetahabientes de Citibanamex, lo cual es importante si no posees esta tarjeta.

La celebración del 25 aniversario del Vive Latino promete ser memorable. Tener toda la información a la mano te ayudará a disfrutar al máximo de esta experiencia que reunirá a grandes artistas y miles de fanáticos en un solo lugar.

