Después de la tragedia sucedida en el festival Astrowold —concierto en el que ocho personas perdieron la vida y muchas otras resultaron lesionadas durante una estampida en la presentación de Travis Scott y Drake— fans de distintos artistas han compartido videos de cómo estos detuvieron conciertos cuando alguien entre el público se desmayaba durante los shows.

Entre estos videos salió a la luz uno de la cantante británica de 33 años Adele, cantando uno de sus más grandes éxitos “Rolling in the deep”, cuando de repente ella nota que alguien entre la audiencia se desmaya.

“¿Lo ven?” pregunta al equipo médico “¿pueden actuar cómo si les importara? Alguien se desmayó por allá.”

En este video, que ha sido reproducido más de 17 millones de veces en los últimos días, la cantante, en medio del coro de la canción se detiene y menciona “Alto, alto, alto. Alguien se desmayó otra vez. Disculpen, médicos, ahí: justo en el centro”.

Después la artista vuelve a enfocarse a quien se ha desmayado y a quienes rodean a la persona “¿Alguien está acercándose a ti?, no lo puedo creer. No puedo ir, no me están escuchando.”

Finalmente el equipo médico se abren paso entre la multitud y Adele pide a los asistentes que les dejen pasar, guiando a los médicos con la vista desde su posición. "¿Está bien?", le pregunta al equipo, haciendo una pausa y esperando una afirmación antes de continuar el programa.

"Gracias. ¡Chicos, esto es '’Rolling in the deep’!", para luego reanudar el concierto y empezar la canción de nuevo.

Este video provocó un debate alrededor de lo sucedido Astroworld, resaltando lo adecuado de la actitud de la artista a comparación de Travis Scott y Drake. Muchos destacaron cómo Adele se detuvo desde que vio a la persona desmayarse y no continuó el concierto hasta saber que se encontraba bien.

La mayoría de personas señalaron a Travis Scott, reclamándole que debió haber hecho mucho más cuando el caos en su concierto comenzó.

