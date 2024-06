Desde hace unos días, en redes sociales y especialmente en X, se debate si la cantante colombiana Karol G le ha estado copiando a Rosalía. Más allá de la música y los géneros, la denuncia de los fans de la cantante catalana hace énfasis en la estética, los videos y el uso de estrategias y colores publicitarios muy parecidos.

La pelea comenzó a intensificarse con el estreno de "Si antes te hubiera conocido" el último sencillo de Karol G, una canción influenciada por el mambo y el merengue, pero que suena muy parecido a "Despechá" . A lo que Rosalía contestó aparentemente con un beef con una fotografía en Instagram con el dedo medio levantado y su canción de fondo. La publicación podría hacer referencia a que este sencillo ya cuenta con 1 billón de reproducciones en Spotify, sin embargo, los fanáticos de ambos bandos han tomado este post como una declaración.

Debajo de la fotografía se pueden leer varios comentarios hirientes: "Una española viene a pelear por un ritmo latino? No me joda", "A ver, eres europea, tu no inventaste nada, el merengue es LATINO!!!" y "Por lo menos a Karol G se le entiende lo que habla!!!" entre muchas otros.

Lo primero que hay que pensar es que las artistas no están solas, sino que tienen todo un equipo creativo detrás, y que en este momento de la historia, los esqueletos de las tendencias puede que sean más visibles, pero siempre han existido. Especialmente en los temas en los que se le atañe a la artista colombiana de copiar a la española. Aspectos como la moda y la publicidad suelen asentar unas tendencias en el mercado que todo equipo creativo sigue porque el objetivo sigue siendo vender más. Y es que, pese a que es posible estar al frente de un movimiento, hay que recordar que nada es original y todo tiene una referencia detrás.

El uso de referencias no son una copia. Por ejemplo, las uñas largas y estilizadas que ha puesto Rosalía en lo más alto del mundo pop, tiene su registro en la cultura oriental y además pasó por dos subculturas sin tanta popularidad como la drag y la buchona.

