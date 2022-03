Vicente Fernández: A Iliana Fox le gustaría conocer a “Doña Cuquita”

Ayer se transmitió el capítulo final de la primera temporada de la serie “El último rey. El hijo del pueblo”, una historia que, a pesar de las disputas legales, ha registrado un rating alto para Televisa.

Hasta ahora, la entrega sólo abarca los primeros dos capítulos del libro de Olga Wornat, en el cual está basado el guion, y el productor Juan Osorio aseguró que ya está rodando la segunda temporada que constará de 20 episodios.

Una de las protagonistas de esta bioserie es Iliana Fox, quien interpreta a María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como “doña Cuquita”, viuda de “Chente”. En entrevista con EL INFORMADOR, la actriz habla sobre la interpretación que está haciendo de la matriarca de los Fernández y lo que veremos en la segunda temporada: “Lo estoy haciendo con todo el amor, con toda la pasión y con todo el respeto del mundo hacia ella. Yo no la conozco, no tengo el gusto, pero ojalá que un día pueda”.

De darse la conversación, comparte que tal vez ese primer encuentro sería un shock, “pero precioso”: “Me encantaría decirle muchas cosas, agradecerle el ser humano que es, me parece una gran mujer, que tiene unos valores que me han hecho reconsiderar los míos en mi vida y que siento que este personaje me va a servir mucho para mí como Iliana, así que le agradecería muchísimo”.

Tergiversan sus palabras

En días pasados se publicaron notas con titulares que decían que Iliana le ofrecía disculpas a “doña Cuquita”, sin embargo, resalta que estos encabezados son tendenciosos, pues lo que la actriz dijo es que estaba desarrollando el personaje desde el respeto y la admiración, y que si hubiera alguna equivocación en su interpretación, se disculpaba.

“Cuando yo leí ese encabezado, me quedé perpleja, yo jamás dije eso, pero ya cuando leí la nota, dije… ‘ah, no, eso sí lo dije, pero bueno’… porque es una cortesía de mi parte, que además se la merece la señora, pero que lo pongan de encabezado y que lleven la nota hacia ese lugar, me parece justo que es tendencioso y tratar de vender algo de una manera amarillista, a mí no me gusta eso… Y podrán ver mi carrera, yo no coopero con este tipo de cosas y de chismes, y no voy a cooperar jamás, no me gustó ese encabezado para nada”.

Tan comprometida está la actriz con su carrera, que por eso tomó este proyecto: “Es una historia digna de contarse, porque efectivamente Vicente Fernández ha sido el último rey de nuestra canción vernácula tradicional, y no es que no lo sea Alejandro, pero él se ha ido también a otros géneros, que me parece perfecto y me encanta su música. Vicente le dio muchísimo a su público, era lo más importante para él. Este señor vivió tantísimas cosas y conoció a tantísima gente, es increíble que a una persona le pasen tantas cosas en la vida, la verdad, y poder llevar esto al público, me parece fantástico”.

Comparte Iliana que las grabaciones de la serie continúan y ahora están a la víspera de que llegue la segunda entrega; desconoce cuál será la fecha de estreno pero adelanta que el público podrá ver distintas épocas, de los 70, 80, 90 y 2000: “No quiero contar de más, pero van a ver a personajes que México lleva en sus entrañas como a Lucha Villa, Cantinflas, Irma Serrano, José Alfredo Jiménez y un sinfín de personajes, va a ser un viaje muy bonito por toda la historia artística mexicana… Me van a ver en diferentes etapas de ‘Cuquita’, también”.

Sinergia con Pablo Montero

Iliana y Pablo Montero no se conocían hasta que hicieron este proyecto donde interpretan a “doña Cuquita” y a “Chente”, la actriz destaca el buen trabajo que ha hecho Pablo como el “Charro de Huentitán”: “Nos pusieron a ensayar un par de meses antes y como tres o cuatro veces a la semana”, tuvieron un coach de actuación, Ortos Soyuz, “él ha trabajado en películas importantes, incluso internacionalmente. Yo no conocía a Pablo y fue llegar a romper el hielo, a sentir confianza y buscar por dónde iban los personajes. Pablo conoce a la familia y eso también ha servido mucho para encontrar por dónde llevar esta relación. Yo estoy muy contenta con el trabajo de Pablo, siento que lo está haciendo increíble, ha sido muy interesante este viaje con él”, finaliza.