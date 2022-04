Gabriel Cuevas es un conocido reportero de espectáculos de la Ciudad de México, quien también ha participado en el reality show "Survivor", es colaborador de Flor Rubio y el programa "Venga la alegría". Y en Twitter se han hecho virales unos videos donde emite comentarios transfóbicos hacia quien ahora se presume es su ex compañera de casa y ex amiga, una mujer trans llamada "Carol".

El comunicador la reta a golpearse como "hombres". Los videos fueron compartidos por la cuenta "La Comadrita" donde al parecer el reportero le cuestiona a Carol si él fue el que la corrió del departamento donde al parecer compartían.

El ser de luz necesita luz �� pic.twitter.com/Qzo99YBeUA — ���� ������������������ (@LaComadritaOf2) April 12, 2022

"Pendejo, eres hombre igual que yo, porque tienes un pito ahí". En otro video, le dice: "Si quieres como hombre, nos podemos partir la madre como machos, con huevos...". Gabriel le respondió a la cuenta que difundió el clip. "Pésimo desinformar. ¿Cómo se actúa cuando te quieren matar en tu propia casa? @LaComadritaOf2 Si gusta te paso lo videos completos. No mientas por mentir".

Activistas de la diversidad, como la periodista Laurel Miranda, le han hecho saber a Gabriel que sus comentarios y reacciones son transfóbicas.

"Terrible @gabo_cuevas de @VengaLaAlegria. Ni aún frente al peor de los escenarios tendríamos por qué recurrir a insultos. Porque, claro, cuando tenemos un conflicto con una persona trans LO ÚNICO que podemos hacer es ser transfóbicos. Lo mínimo que puedes hacer es emitir una disculpa @gabo_cuevas, una disculpa a todas las personas trans. Espero que @Flor_Rubio sea congruente con sus principios. La violencia ejercida en su contra por ser mujer es tan grave como la violencia que @gabo_cuevas exhibe con sus acciones vs las mujeres trans. No se trata de cancelar: existen las disculpas, la reparación y la educación".

Luego Laurel compartió una respuesta de Gabriel donde el externa: "Es más terrible que saque de contexto el video. Un video donde existe una discusión sobre mentiras, traición y ganas de afectar a las personas le abrieron la puerta a esta persona. Te invito a que te actualices porque esta persona que hoy defiendes, porque le dije que no era mujer, amenaza con subir videos íntimos de quien fue su mejor amiga y eso sí es delito".

A lo que la activista le reviró: "No estás entendiendo, Gabriel. No la estoy defendiendo a ella, tal vez tengas razón en estar enojado. Como bien dices, desconozco el contexto. Lo que de ninguna manera es correcto, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, es sacar un insulto transfóbico en medio de un conflicto".

Más tarde, el reportero publicó un video donde se disculpa. "Soy un hombre como tú, homosexual, que tiene muchos aciertos y desaciertos. Y hoy quiero pedirte a ti, mujer trans, una disculpa por la manera en la que la víscera, el enojo y la traición, me llevaron a actuar en relación a unas palabras que le dije a una mujer trans de nombre Carol, con quien tuvimos fricciones y que me llevaron a explotar de una manera completamente humana".

Mi disculpa a las mujeres trans. pic.twitter.com/rtJrL7LnOY — Gabo Cuevas (@gabo_cuevas) April 12, 2022

Señala que él también ha luchado por ser aceptado y por ser una persona libre, "he luchado por amarme, por esforzarme y creer cada día en mí, he luchado por ser un hombre de verdad, un hombre humano, congruente. Y quizás, esto a ti y a mí nos une, creo que el haber explotado por la mentira fue lo que me orilló a hacer un comentario del cual hoy me retracto y repruebo, viví casi nueve meses con esta persona, o 10 meses.... a quien siempre la traté como una mujer y que siempre llamé como mujer, incluso le decía que yo la veía como una mujer, era mi primera amiga trans, y digamos que el resultado no fue tan positivo. Fui un buen amigo, solamente que a veces cuando me enojo exploto y creo que eso nos pasa a veces a todos los seres humanos". Finalizó al pedirle a las mujeres trans que sigan luchando por ser libres, auténticas y felices.

JL