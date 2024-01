Ricardo Casares desacreditó las versiones que aseguran que está enojado por no haber sido invitado al bautizo de León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, con la que compartió créditos de conducción en el matutino"Venga la alegría" por varios años, pues aunque reconoce que no fue convocado a la fiesta, mientras que otros compañeros del show sí lo fueron, destacó que no está enojado con la cantante y la sigue adorando

El bautizo de “Leoncito” como lo llaman sus progenitores, se ha vuelto uno de los eventos sociales más comentados en el mundo del espectáculo, pues desde el momento que Cynthia y Carlos se dieron una oportunidad en el amor, prefirieron que las manifestaciones de afecto y reciprocidad permanecieran en la intimidad de su relación y, no fue sino hasta que la cantante se embarazó, que empezaron a ser más abiertos con respecto a algunos de los aspectos más privados de su vida.

La celebración se efectuó este fin de semana, a sólo cinco meses de que los Rivera- Rodríguez le dieran la bienvenida al mundo al pequeño León, un bebé muy deseado por la pareja, pues como reveló Rodríguez en una entrevista con Pati Chapoy, tuvo que recurrir a la fecundación in vitro para lograrlo.

Y aunque los seguidores, tanto de la conductora como del cantante, los llenaron con comentarios positivos, deseándoles lo mejor en esta nueva faceta, la pareja también ha recibido algunas críticas, a raíz de que algunas de las invitadas e invitados al bautizo revelaron que la fiesta parecía que había sido organizada para celebrarlos a ellos y no a León, pues el menor no estuvo presente en la mayor parte del festejo.

A pesar de que sus fans los defienden a capa y espada, asegurando que si el niño no estuvo activo durante la reunión es porque Cynthia y Carlos tratan de proteger su identidad de la prensa.

De hecho, este sería el aparente motivo por el que la cantante no invitó a Ricardo Casares, su excompañero en "Venga la Alegría" al festejo, pues él se dedica a dar los espectáculos en el matutino del que fue conductora durante algunos años.

Los que sí fueron invitados son Kristal Silva, Laura G, Roger Gónzález, Mauricio Mancera, el “Capi” Perez y el chef Izmael Zhue, "el Chino", que también fueron sus compañeras y compañeros en el programa de TV Azteca.

Es así que, en días recientes, circuló la versión de que Ricardo se había molestado mucho por no haber sido invitado a la reunión, pues él siempre tiene una mención positiva para la pareja cuando presenta notas que los involucran, pues aseguran que, cuando dio la noticia del bautizo, no dijo ningún comentario y dejó que Flor Rubio se encargara de dar todos los detalles del evento.

Y, luego de días de dimes y diretes, el periodista prefirió salir a hablar y dar su versión de los hechos, negando que existiera algún tipo de enojo por no haber sido invitado, y hasta destacó que Rodríguez es una de las compañeras con las que mejor relación tiene.

En un video aclaró la situación, en el que fue sarcástico, pues llamó a Cynthia como su "enemiga", en un evidente tono de broma.

"Amiguitos amantes del chisme, vamos a platicar de mi 'enemiga', al parecer, Cynthia Rodríguez que, como pueden ver en las fotos, 'no me llevo bien con ella', 'no la conozco hace más de 20 años', 'no era la mujer con la que más convivía y me divertía yo', vaya... 'ya no hay ninguna relación y ya no quiero a Cynthia'", expresó en tono sarcástico.

Más adelante, hablando en modo serio destacó que no tiene problemas con la ex académica:

"Vamos a dejar esto claro, a Cynthia la adoro y, a Carlos Rivera, constantemente en televisión digo que es el 'gran heredero de las glorias de Luis Miguel y Alejandro Fernández', me considero 'riverista', pero ellos guardan de manera muy celosa y muy especial su intimidad y lo comprendo, están en todo su derecho, por eso, de pronto también entiendo que, a quienes nos dedicamos a hablar de las novedades del espectáculo no nos consideren para algunos, está bien, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos", finalizó.

