Usuarios de las redes sociales pidieron que la película Vaselina (Grease), protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, sea cancelada ya que consideran que tiene tintes machistas, sexistas y homofóbicas.

Algunos activistas señalaron en Twitter que la cinta no tiene estándares "aceptables" por los que se está luchando en la actualidad.

Sin embargo decenas de fans salieron en defensa y compartieron las canciones para mostrar su desaprobación.

El nombre de "Vaselina" se hizo tendencia en las redes sociales y sumó decenas de tuits.

Vaselina, uno de los musicales más famosos de la historia

Travolta y Newton-John fueron las estrellas de "Grease", uno de los musicales más famosos de la historia y cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno.

Basada en el musical homónimo de 1972, esta película se centraba en el amor juvenil entre el rebelde Danny (Travolta) y la inocente Sandy (Newton-John).

Canciones como "You're The One That I Want" o "Summer Nights" se convirtieron en tremendos éxitos y todavía hoy son de los temas más solicitados en los karaokes de todo el mundo.

"Grease", que contó con Randal Kleiser como director, fue la película más taquillera de 1978 y dio pie a una secuela, "Grease 2" (1982), que incluía a Michelle Pfeiffer en su elenco pero que fue recibida con críticas muy negativas y no obtuvo el respaldo del público.

