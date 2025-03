Valentina Gilabert contó por primera vez ante medios cómo percibió el ataque que sufrió a manos de la influencer Marianne “N”. Reveló que tiene miedo de que la detenida obtenga su libertad.

Según su relato, acudió al departamento de una supuesta amiga (Aitzane "N"), donde había otros dos jóvenes, que salieron a comprar cosas. En ese momento, cuando ella y su amiga se quedaron solas, Aitzane "N" le pidió que la acompañara al baño. Fue al salir del sanitario del departamento que Valentina fue atacada.

"Fue de inmediato, de hecho fue por la espalda. No, no traté de defenderme; traté de patearla, pero pues no podía hacer mucho", mencionó.

Asimismo, ella aseguró que estuvo consciente durante y después del ataque: "Siempre estuve consciente. Al principio pensaba que era un sueño. O sea, no pensé que fuera real".

Valentina describió que sufrió heridas en el pecho, espalda, cuello, cabeza, nariz, piernas y manos. "Tengo tres heridas en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, otra en la nariz y una en la pierna", precisó la modelo en entrevista con el programa "Despierta" de Televisa.

Sobre el proceso legal, la víctima aseguró que ha preferido mantenerse al margen y dejar que sus abogados continúen con la estrategia. "Confío en que se logre hacer justicia como se debe", señaló.

Al ser cuestionada sobre su agresora, afirmó que no considera que Marianne "N" deba quedar en libertad. "Me gustaría que se hiciera un cambio al respecto en su delito".

Reconoció que el proceso de recuperación ha sido complicado y aún enfrenta secuelas que serán de toda la vida.

