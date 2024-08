Los MTV Video Music Awards (VMA) son los encargados de iniciar una nueva temporada de premios. El evento agendado para el miércoles 11 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York buscará repartir premios para lo más laureado de la música en el último año. Una vez más, Taylor Swift apunta a ser la vencedora de la noche puesto que la cantante que recién terminó su atribulada gira mundial cuenta con la mayor cantidad de nominaciones para la entrega de premios, así que por pura probabilidad, los swifties tienen la de ganar.

Además, este año se caracterizó por la aparición de nueva música tanto de parte de Taylor como de otras artistas. El regreso de Katy Perry a la escena musical no ha sido bien recibido, sin embargo, tendrá una nueva oportunidad de redención en los VMAs. Muy distinto ha sido el año de Sabrina Carpenter, quien ha logrado viralizar un par de sus recientes melodías y también podrá interpretarlas en vivo.

Si Swift fue la reina del mundo hay que decir que Karol G dominó el pasado año en lo que respecta a nuestro idioma. La cantante colombiana se presentó en los principales escenarios del planeta con su "Mañana será bonito Tour", prácticamente sold out. Además de la colombiana, también podremos disfrutar de Anitta, otra artista que ha sabido mantenerse al tope de las listas en la zona latina de los premios.

Aunque ninguna historia es como la de Chapell Roan. La artista tuvo un crecimiento vertiginoso en las últimas semanas y ahora busca abanderar la nueva ola de música pop con un cambio cultural que se aleje de los vicios propios de la industria. Además, la artista estadounidense es una de las performers más emocionantes del momento. Cualquiera de las 14 canciones que cuenta The Rise and Fall of a Midwest Princess seguro será un éxito.

Esta es la lista completa de actuaciones

Anitta

Benson Boone

Camila Cabello

Chappell Roan

GloRilla

Halsey

KAROL G

Lenny Kravitz

LISA

LL COOL J

Rauw Alejandro

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

