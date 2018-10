Uriel del Toro vive una "Falsa identidad"

El actor, conductor y modelo, Uriel del Toro, está inmerso en las grabaciones de la teleserie “Falsa identidad” donde lleva el rol antagónico en la piel de “Joselito”, un capo que durante la trama le dará mucha vitalidad a las escenas de acción. Este proyecto es protagonizado por Camila Sodi, Luis Ernesto Franco, Sergio Goyri y Eduardo Yáñez y está al aire en Estados Unidos por Telemundo, bajo la producción de Argos.

“No es la típica historia de narcos que se ve mucho en la televisión. Aquí hay drama, ficción, pero sobre todo historias interesantes con las que la gente se irá conectando, además con súper elenco, es la primera vez que me toca estar con un elenco de estrellas por todos lados. Estoy muy contento, llevamos dos semanas al aire en Estados Unidos y somos la serie más vista de Telemundo y de todos los canales hispanos”, comparte en entrevista Uriel.

Sobre su rol, explica que es hasta ahora el más complicado en el que se ha enfrentado en su carrera de actor. “Es un antagonista con una historia muy difícil, le toca el camino de la mala vida, ‘Joselito’ es un chavo que nace en el Norte de México en plena pobreza, con muy poca educación, vive del narco y se enamora de la hija del patrón, a quien personifica Sergio Goyri, y ahí empiezan los conflictos de poder, de querer estar con una persona que no lo quiere y comienza a volverse loco, tiene escenas muy fuertes. Me siento muy contento de poder representar a un personaje así, ya lo estaba esperando en mi carrera y creo que está gustando”.

En cuanto a la acción y suspenso, dice Uriel que esas emociones las podrá vivir el público todos los días, ya que detrás de esas escenas hay mucho trabajo y esfuerzo. “Es una historia que maneja muchos puntos de violencia, de cosas reales como lo son el poder, la mafia y sí se van a encontrar con muchas escenas de acción. Es más, yo he grabado muy poco en foro, casi todas mis escenas han sido en locaciones, hay mucha persecución y eso atrapa bastante. Siempre lo he dicho, con los directores que tenemos y el equipo de producción, esto ya parece cine”. Entre las locaciones de la serie se cuentan la Ciudad de México y el Estado de Sonora.

También en la música

Uriel pertenece también a la banda de música electrónica Timothy Brownie con la que ya tiene seis años, el proyecto musical es independiente, trabajan con el sello Fania Records. “Estamos ahora por lanzar un sencillo nuevo en noviembre, y por ahora nos enfocamos en definir los festivales que vamos a tocar en 2019 y muy feliz, nos ha ido muy bien. No estuvimos tocando mucho, pero estuvimos haciendo el nuevo show, somos un performance en vivo donde manejamos toda la música conectada, no paramos de tocar, suben cantantes, suben bailarines, tenemos visuales, es para que la gente no pare de bailar”. El próximo tour comienza en enero.

La banda mezcla en sus beats, voces icónicas de los años 60 y 70 como la de Celia Cruz, por ejemplo, en dinámicas y vibrantes piezas musicales, pero también hacen temas inéditos. Adelanta en ese sentido que el nuevo disco, que sale en noviembre, será un experimento lleno de vibras. “Estamos abiertos a que todos participen, desde una disquera hasta un cantante”. Los integrantes de Timothy Brownie han estado en Brasil, Argentina, Miami y Nueva York, además de que les han abierto el show a figuras como Cultura Profética.

La experiencia y la emoción

Uriel ya ha trabajado en otras series con Telemundo, por ejemplo, con “Mariposa de barrio” y “Al otro lado del muro”. Y esta nueva serie espera pronto se vea en México a través de alguna plataforma digital o por la señal de televisión abierta. Para el actor es muy importante esta oportunidad de estar en otras pantallas y que su trabajo se vea en otras cadenas y países.

“El valor más importante de un artista es reinventarse, y yo lo estoy haciendo con esto, estoy evolucionando, me gusta mucho estar arriba de un escenario como actor y como músico, tuve una etapa muy larga como conductor, que ahí aprendes muchísimo, agarras muchas tablas, pero después me di cuenta que la actuación es lo que más me gusta y me apasiona, y ahora creo que estoy en un momento donde he tenido mucho trabajo y he aprendido como histrión y lo quiero seguir haciendo”. Sin embargo, sigue interesado en su faceta de presentador, “eso necesita sus tiempos y está ahí latente, me gusta mucho”.