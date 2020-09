Únete a “El club de los idealistas”

Este jueves 24 de septiembre se estrena en salas de cine con mil 200 copias a través de Cinépolis Distribución, la película mexicana “El club de los idealistas”, comedia independiente de Marcelo Tobar, que tiene como protagonistas a Juan Pablo Medina, Yolanda Ventura, Tiaré Scanda, Tomás Rojas, Nailea Norvind, Claudia Ramírez, Andrés Palacios, Juan Pablo Hermida y Víctor González, entre otros.

Respecto del lanzamiento en cartelera nacional, el cineasta comparte que luego del retraso por el tema de la pandemia, que de hecho, la cinta iba a tener una proyección especial en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en marzo pasado, finalmente el público tendrá la oportunidad de ver este largometraje que presenta a un grupo de amigos cuarentones afrontando sus decisiones de vida.

“Le tenemos mucho cariño, porque el ‘bebé’ se ha gestado por cinco años y se atrasó más por lo de la pandemia, pero salimos en un momento en el que la sociedad está muy receptiva y muy sensible, y creemos que justamente esta película está en la misma reflexión que la sociedad está teniendo. Los siete amigos que representan este club de idealistas, viven en el filme una revaloración de la cosas importantes de la vida, que lo que realmente nos hace felices son los vínculos humanos”.

Socialmente se ha marcado que cuando una persona llega a los 40 años, tiene que haber cubierto ciertos requerimientos para “ser feliz”, pero justo esta cinta remarca que las personas están en una búsqueda constante de replantearse sus objetivos y decisiones.

“Yo les decía a mis amigos de 27 y 30 años que uno empieza a esa edad a tomar responsabilidades de su vida, ya no te puedes hacer wey, pero luego esas decisiones no las tomamos desde el corazón, las tomamos por conveniencia, por dinero, porque nos dijeron nuestros papás, o porque es lo que un hombre o una mujer debe de hacer y llegas a los 40 y te das cuenta que igual y no eres tan feliz como tú creías que eras, aun cuando supuestamente ya te hayas realizado”.

El director -quien tiene 43 años-, expresa que comulga con la idea de que nunca es tarde para ir por aquello que a alguien lo llene completamente. “Los seres humanos somos jóvenes en espíritu, no tiene nada que ver nuestra edad física, seguimos explorando, seguimos vivos y queriendo vivir mejor”.

Tobar, quien también se desarrolla en la televisión, continúa escribiendo historias. Con “El club de los idealistas”, confiesa que la idea de realizar este proyecto llegó porque él y la productora Elsa Reyes vieron un vacio en la cartelera en cuanto a comedias independientes.

“Había películas de entretenimiento de cine mexicano un poco ‘desechables’, qué está bien, y luego están las películas festivaleras y académicas que casi no salen en las salas, que deberían salir, pero nos preguntábamos, ¿dónde están las comedias de autor, el cine de gran público que tiene rigor y corazón?”. Y entonces se decidieron a hacer este filme que se arma desde la nostalgia y los amigos.

Salir sí, pero con precaución

Marcelo Tovar destaca que aunque es muy cómodo ver películas y series desde casa, también es importante retomar los espacios allá afuera bajo esta nueva normalidad, remarcó el trabajo que están haciendo las salas de cine por brindar seguridad y confianza a los espectadores a través de la higiene y la sana distancia.

JL