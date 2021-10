UDGTV Canal 44 y TV4 Guanajuato coproducirán TVMORFOSIS

Este viernes, TV4 Guanajuato y UDGTV Canal 44 firmaron un convenio que tiene como objetivo la producción del Foro Internacional de Televisión TVMORFOSIS que se realizará en Guadalajara en noviembre y diciembre próximo.

La firma del convenio la realizaron los directores de ambas instituciones: Juan Aguilera Cid, director de TV4 Guanajuato; y Gabriel Torres Espinoza, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, así como presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas Educativas (ATEI).

Torres Espinoza explicó que luego de que la pandemia por COVID-19 imposibilitara la edición de 2020 de manera presencial, este año se reanudará la producción con todos los protocolos sanitarios de ley.

“Ahora, la respuesta es fenomenal, yo creo que vamos a seguir teniendo muchas restricciones ahora, porque vamos a tener que hacer un programa con poca presencialidad, y no vamos a poder hacer como le hacíamos antes, que metíamos entre 800 y 1000 personas en vivo a cada programa, ahora no podemos hacer eso, cuando menos no este año; esto es lo que ha sido en el pasado TVMORFOSIS, una serie que hace eso”.

El Director de la ATEI puso de ejemplo ciudades colombianas que han sido anfitrionas de esta serie de televisión y que han realizado cada edición al aire libre y con un formato diferente como lo son Santa Martha, Medellín, Bogotá y Cali. También explicó que se trata de que las ediciones de Guadalajara sean las que tienen más producción.

El Director de TV4 Guanajuato, se mostró contento de realizar un convenio como este con UDGTV Canal 44:

“Hemos hecho una gran relación que nosotros reconocemos todo el trabajo de producción y la calidad que tienen y que nos queremos sumar al 100 por ciento, en lo que digan estamos”.

ESPECIAL

Juan Aguilera Cid explicó que las reuniones que en semanas atrás se han realizado con la ATEI han permitido la colaboración y trabajo con otras televisoras.

Por último, Gabriel Torres Espinoza invitó al equipo asisten a realizar una producción de TVMORFOSIS en Guanajuato, sede del canal de televisión del que forman parte.

La edición 2021 de TVMORFOSIS se realizará el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en Expo Guadalajara. El programa y los detalles se pueden consultar en el sitio web oficial: tvmorfosis.com.

JM