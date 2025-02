A casi 6 años de haber tocado frente a miles de tapatíos, el dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun vuelve con nuevo álbum al Estadio 3 de Marzo el próximo 22 de febrero. Es por ello que, si aún no te has hecho con tus entradas, a continuación te compartimos el precio de las mismas para el Clancy Tour de Twenty One Pilots.

Es a través de la plataforma de Ticketmaster que puedes adquirir tus boletos para el concierto, siendo los presentados a continuación, los precios por sección.

Balu Brigada se une al The Clancy World Tour en México como invitado especial de Twenty One Pilots��



Boletos disponibles en https://t.co/alGyZnFddp pic.twitter.com/1WCF25ou2u— Ocesa Rock (@ocesa_rock) January 14, 2025

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Twenty One Pilots en Guadalajara?

General A. $2,669.25 pesos.

$2,669.25 pesos. General B. 1,083.25 (AGOTADOS)

1,083.25 (AGOTADOS) Grada Poniente/Oriente. 2,059.25

2,059.25 Platea. 3,391.50

Es importante señalar que los precios aquí colocados no incluyen los cargos realizados por Ticketmaster.

¿Cuál será el setlist del concierto?

A pesar de que la banda no ha revelado la lista de canciones que formarán parte de su presentación en tierras tapatías, podemos suponer que su nuevo álbum titulado “Clancy”, mismo que da nombre a la gira, el protagonista de la noche en el Estadio 3 de Marzo.

