El Estadio 3 de Marzo fue la sede de la presentación de Twenty One Pilots. El dúo estadounidense, conformado por Tyler Joseph y Josh Dun, trajo su gira The Clancy World Tour a Guadalajara, donde 27 mil fanáticos se entregaron por completo a su enérgico espectáculo.

En punto de las 21:00 horas, la oscuridad cubrió el recinto y los primeros acordes de Overcompensate rompieron el silencio, desatando la euforia del público.

Entre explosiones de pólvora, Tyler Joseph apareció en el escenario con su máscara, mientras Josh Dun tomaba su lugar en la batería. La intensidad del show se sintió de inmediato cuando, al finalizar el primer tema, el vocalista bajó del escenario y se colocó sobre una tarima junto a los asistentes, estableciendo desde el inicio una conexión única con su audiencia.

El espectáculo continuó con Holding On to You y Vignette, donde Joseph alternó entre el sintetizador y el piano, mientras Dun se acercaba al público para saludarlos. La escenografía estuvo a la altura del despliegue musical: dos enormes pantallas verticales capturaban cada detalle, un juego de luces enmarcaba a los músicos con diferentes atmósferas para cada canción, y el icónico logo de la banda permanecía al fondo del escenario como sello inconfundible del grupo.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó con Car Radio. En un acto que dejó boquiabiertos a los asistentes, Joseph desapareció repentinamente del escenario para reaparecer segundos después sobre una de las pantallas verticales. La multitud estalló en gritos cuando el vocalista se quitó la máscara, revelando su rostro bajo la iluminación vibrante del escenario.

La banda aprovechó la ocasión para proyectar imágenes de sus seguidores, quienes habían esperado durante horas para ingresar al recinto. El gesto fue recibido con vítores y emoción por parte del público, que se sintió parte esencial del espectáculo.

La energía no decayó en ningún momento. Canciones como The Judge, The Craving, Tear in My Heart y Backslide hicieron que el público cantara y aplaudiera sin descanso. El dúo demostró su versatilidad instrumental en temas como Shy Away, Heathens —una de las más coreadas de la noche— y Next Semester.

En otro giro inesperado, Joseph y Dun aparecieron en plataformas separadas en medio de la explanada del estadio, donde interpretaron Routines in the Night, The Line y Mulberry Street. La multitud iluminó el espacio con las luces de sus celulares en tonos rosa, amarillo, azul y blanco, creando una postal inolvidable.

Tras una breve pausa, el escenario se transformó con estructuras rectangulares y llamaradas que marcaron el inicio de la siguiente sección del concierto. Canciones como Navigating, Nico and the Niners y Heavydirtysoul encendieron aún más los ánimos, preparando el terreno para los temas más esperados de la noche.

El repertorio incluyó éxitos como My Blood, Guns for Hands, Lavish y la emblemática Ride, que provocó una ovación ensordecedora.

Para el cierre del espectáculo, aún quedaban en la lista himnos como Jumpsuit, Midwest Indigo y Stressed Out, con los que Twenty One Pilots reafirmó por qué sigue es una de las bandas más queridas del género.

La bands también se presentará el día 24 febrero en Monterrey.

La evolución de Twenty One Pilots

Twenty One Pilots es una banda estadounidense originaria de Columbus, Ohio, conformada por el vocalista Tyler Joseph y el baterista Josh Dun. Fundada en 2009, la agrupación comenzó como con Nick Thomas y Chris Salih, quienes abandonaron el proyecto en 2011, dejando a Joseph y Dun al frente de un sonido que fusiona rock alternativo, hip-hop, pop y electrónica.

El dúo lanzó de forma independiente los álbumes Twenty One Pilots (2009) y Regional at Best (2011), antes de firmar con el sello Fueled by Ramen en 2012. Con su tercer álbum, Vessel (2013), comenzaron a ganar notoriedad, pero fue Blurryface (2015) el que los catapultó al estrellato. Este disco incluyó los exitosos sencillos “Stressed Out” y “Ride” y se convirtió en el primer álbum en la historia en recibir certificaciones de oro para todas sus canciones por la RIAA.

El lanzamiento de “Heathens”, incluido en la banda sonora de Suicide Squad (2016), consolidó aún más su éxito, convirtiéndolos en la primera banda alternativa en tener dos sencillos simultáneamente en el Top 10 de Estados Unidos. En 2018, lanzaron Trench, un álbum conceptual que expandió su universo musical.

A lo largo de su carrera, Twenty One Pilots ha sido reconocido por su innovador enfoque musical y su potente presencia en vivo, obteniendo premios como el Grammy a Mejor Dúo/Grupo Pop en 2017. Su música y estética continúan evolucionando, manteniéndolos como referentes del género alternativo.

