Tras múltiples reubicaciones, el concierto de Evaristo será en Stage Show Center

El concierto de Evaristo en Guadalajara, programado para el próximo sábado 21 de junio a las 21:00 horas, se llevará a cabo finalmente en el Sede Stage Show Center, ubicado en Avenida Adolfo López Mateos Sur 9020-A, en San Agustín, Jalisco. Esta modificación representa el cuarto cambio de sede para el evento, que originalmente se había anunciado en la Arena Guadalajara, y que posteriormente fue trasladado a la Concha Acústica del Parque Agua Azul y más tarde al Teatro Estudio Cavaret.

El promotor Zignia Live confirmó que la decisión de reubicar el concierto responde a las condiciones climatológicas adversas que han afectado recientemente a la ciudad. “Este cambio es debido a la situación climatológica que prevalece en Guadalajara, con el objetivo de salvaguardar la integridad y comodidad de todos nuestros asistentes. La seguridad de nuestros fans será siempre una prioridad, y ante las intensas lluvias recientes, consideramos necesario realizar este ajuste para garantizar una mejor experiencia para todos”, informó la empresa a través de un comunicado.

La fecha y el horario del concierto se mantienen sin alteraciones, y los boletos adquiridos anteriormente siguen siendo válidos sin necesidad de ningún trámite adicional.

El concierto de Evaristo ha generado expectativa desde su anuncio, no sólo por tratarse de una figura emblemática del punk ibérico, sino también porque representa un punto de encuentro para la comunidad punk rock latinoamericana. Con una trayectoria que se remonta a 1979 como vocalista de La Polla Records, Evaristo ha sido una voz constante de crítica social, sátira y resistencia. Su legado se mantiene vigente con Tropa Do Carallo, el más reciente proyecto musical que encabeza y con el que recorre diversas ciudades como parte de su actual gira.

El espectáculo en Guadalajara forma parte de este recorrido internacional, que celebra más de cuatro décadas de música contestataria. Se espera que durante el concierto se interpreten himnos generacionales como “Ellos dicen mierda, nosotros amén”, además de temas de sus proyectos alternos como The Kagas, The Meas, Gatillazo y la propia Tropa Do Carallo.

Los cambios logísticos del evento comenzaron a mediados de mayo, cuando la presentación fue reubicada por primera vez de la Arena Guadalajara a la Concha Acústica del Parque Agua Azul. Este primer cambio fue porque el recinto aún no se ha terminado, sin embargo, la persistencia de lluvias intensas en la región obligó a buscar un recinto techado. Por ello, el concierto fue anunciado posteriormente en el Teatro Estudio Cavaret. A solo días del espectáculo, se hizo oficial la mudanza definitiva al Sede Stage Show Center, un espacio cerrado con mayor capacidad para recibir al público en condiciones óptimas de seguridad y comodidad.

Pese a los múltiples ajustes, los organizadores han reiterado su compromiso con el público asistente. Las medidas tomadas tienen como objetivo ofrecer una experiencia adecuada a las necesidades del espectáculo y garantizar la integridad de los asistentes frente a las condiciones meteorológicas, que han complicado la operación de eventos al aire libre en Guadalajara durante el mes de junio.

El Sede Stage Show Center, donde finalmente se realizará el concierto, cuenta con instalaciones cerradas y está acondicionado para recibir este tipo de espectáculos, lo que representa una ventaja significativa frente a los espacios previamente considerados.

