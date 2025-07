Tomorrowland: el festival de música electrónica de Bélgica

La realización de Tomorrowland 2025 se puso en duda luego de que un incendio registrado la tarde de este miércoles 16 de julio quemara gran cantidad del escenario principal. Tomorrowland es actualmente uno de los festivales de música electrónica más importantes a nivel internacional.

El accidente sucedió en Boom, una pequeña localidad de la provincia de Amberes, Bélgica, donde es la sede tradicional del evento. Las llamas consumieron en casi toda su totalidad el escenario principal, el cual estaba diseñado con la temática "Orbyz", un concepto inspirado en un universo emergido del deshielo de un glaciar.

El festival tenía previsto comenzar el viernes 18 de julio y reunir a miles de asistentes provenientes de distintas partes del mundo. Esta sería la edición número 19 desde su creación.

Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas, medios internacionales como The Mirror y The Sun informaron que en el lugar había aproximadamente mil trabajadores preparando los últimos detalles del montaje.

Según versiones preliminares, el incendio se habría originado por un accidente relacionado con fuegos artificiales.

Tomorrowland es un festival internacional de música electrónica que se celebra cada verano en la localidad de Boom, Bélgica. Su historia comenzó en 2005, cuando los hermanos Manu y Michiel Beers, entonces colaboradores de la promotora de eventos ID&T, impulsaron la creación de un festival distinto, centrado en la experiencia sensorial, la escenografía fantástica y la música en vivo.

La primera edición de Tomorrowland se llevó a cabo el 14 de agosto de 2005 en el Área Recreativa Provincial De Schorre . En ese entonces, participaron DJs reconocidos como Armin van Buuren, David Guetta y Coone. Desde entonces, el festival ha evolucionado hasta convertirse en un referente global del género.

En 2013, la promotora estadounidense LiveStyle adquirió ID&T. Desde ese momento, la organización de Tomorrowland pasó a manos de LiveStyle, en colaboración con We Are One World, empresa creada por los hermanos Beers, y la fundación sin fines de lucro Tomorrowland Foundation.

Cada año, el festival es planificado con meses de anticipación, y los boletos suelen agotarse en cuestión de horas, atrayendo a personas de más de 200 países.

Tomorrowland se extiende durante dos fines de semana consecutivos, cada uno compuesto por tres días de actividades, de viernes a domingo. Sin embargo, la experiencia comienza desde días antes, cuando se habilita DreamVille, una zona de campamento que funciona como ciudad temporal para los asistentes.

En DreamVille se celebran eventos previos, conocidos como The Gathering, donde los primeros visitantes comienzan a vivir la experiencia del festival. Esta zona incluye tiendas, restaurantes, áreas de descanso y espacios interactivos.

MC