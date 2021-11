Tom Hanks rechaza viaje al espacio

No todos están ávidos por viajar al espacio, y menos si eso cuesta 28 millones de dólares... y ejemplo de ello es Tom Hanks.

El actor contó en Jimmy Kimmel Live que antes de que William Shatner viajara al espacio, el pasado mes de octubre, Jeff Bezos le ofreció a él ser parte de esa tripulación... claro, previo pago.

"Cuesta como 28 millones o algo así. Y me va bien, Jimmy, me va bien, pero no voy a pagar 28 millones. Sabes qué, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo", dijo en tono de broma.

El actor simuló en ese momento lo que hubiera vivido de haber aceptado, y se dijo satisfecho con la decisión de no hacerlo.

Durante la emisión, Hanks aprovechó para rendir un homenaje a Peter Scolari, con quien trabajó en "Bosom Buddies", y quien falleció el pasado 22 de octubre.

Fue así, como, a petición de Hanks, Kimmel reprodujo un fragmento del programa de los años 80, en el que Scolari y Hanks trabajaron juntos.

"Peter tiene una familia encantadora, su mujer Tracy, unos hijos absolutamente geniales y lo perdimos. Así que gracias por dejarnos mostrar eso", agradeció Hanks.

Tom Hanks se encuentra promocionando su más reciente filme, "Finch", película exclusiva de Apple TV+ en la que interpreta a un hombre que busca encontrar un hogar para él y su perro.

MB