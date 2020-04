Tom Hanks habla de su lucha contra el COVID-19

El actor estadounidense Tom Hanks habló sobre los detalles de su lucha contra el coronavirus, que vivió junto a su esposa, la actriz Rita Wilson, en Australia, donde los dos trabajaban en la preproducción de su próxima cinta.

"El personal que nos atendió tuvo mucha paciencia conmigo”

Hanks, de 63 años, reveló, durante una entrevista con el programa de radio The National Defense, todos los pormenores de su batalla contra el coronavirus; asimismo, reveló que los síntomas de su pareja fueron más intensos.

"La verdad es que Rita lo pasó mucho peor que yo, su fiebre fue mucho más alta y también sufrió otros efectos; perdió por completo los sentidos del gusto y del olfato, durante buena parte de las tres semanas no podía disfrutar en absoluto de la comida, tenía náuseas con frecuencia y no podía hacer otra cosa que arrastrarse por el suelo para poder ir al baño, fue todo más largo de lo esperado".

El artista también expresó gratitud hacia el equipo médico que estuvo al tanto de su caso: "El personal que nos atendió tuvo mucha paciencia conmigo; una enfermera me preguntó un día que cómo me encontraba y le contesté: 'Me está pasando algo rarísimo, intento hacer unos estiramientos básicos y no puedo ni con la mitad'. Se me quedó mirando a través de sus gafas como si estuviera hablando con el hombre más tonto del mundo y se limitó a responder: 'Es que tienes COVID-19'", declaró para el programa radiofónico.

Después de 15 días de su confinamiento en Australia, Tom y Rita regresaron a su residencia en Los Ángeles, donde continúan en aislamiento, según dicen a través de redes sociales.

