Tina Turner: ¿Por qué eran tan especiales las piernas de la cantante legendaria?

La mañana de este miércoles, en su residencia de Suiza, falleció a los 83 años de edad la nombrada “Reina del Rock & Roll”, Tina Turner, dejando huella y un legado artístico inigualable gracias a su propio estilo y personalidad. Sin embargo, además de su talento y sus canciones, la famosa cantante hizo de sus piernas una marca registrada.

Con su belleza y energía inigualables, las piernas de Tina Turner, se han convertido en una parte icónica de su imagen y un elemento distintivo de su personalidad artística. El impacto y la importancia de sus piernas en su carrera, tienen un alto valor económico.

En su apogeo, se decía que las piernas de Tina Turner estaban aseguradas por una cifra astronómica de varios millones de dólares, demostrando así el valor simbólico, el reconocimiento y la admiración que habían adquirido en el mundo del espectáculo.

La cantante jamás lo confirmó pero según los rumores, se dice que Turner tenía aseguradas sus piernas por 3,2 millones de dólares (más de 56 millones de pesos mexicanos).

Según datos de la web satírica The Onion (el equivalente a El Mundo Today en Estados Unidos) la reina del rock and roll se había quemado sus piernas para cobrar el seguro. Sin embargo, los agentes se habrían dado cuenta de este suceso porque su versión de los hechos tenía fisuras: ella aseguraba que había ido a hacer la compra y cuando había vuelto a casa ya estaban en llamas. Humor o no, lo cierto es que las piernas de la cantante cotizaban como un activo.

De acuerdo con estos mismos rumores, el seguro de los tres millones de dólares lo hizo Tina Turner cuando fue contratada por la marca de lencería Hanes, con la que ganó alrededor de 20 millones promocionando sus líneas de medias durante los años noventa. En ese momento tenía 56 años y sus piernas eran perfectas para la publicidad de lencería.

YC