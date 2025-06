Tim Burton comparte la conexión especial que siente con México

Muy a su estilo tétrico y oscuro, este martes el director y productor de cine Tim Burton ofreció una masterclass en el Panteón Civil de Dolores en donde además de compartir su experiencia y hablar sobre sus proyectos, Burton habló sobre la conexión especial que siente con México.

Bajo la lluvia y entre lápidas, el cineasta ofreció una charla en la que, durante poco más de una hora, compartió abiertamente con sus fanáticos, medios de comunicación y asistentes cómo la cultura mexicana ha influido tanto en su vida personal como en su trabajo.

"Crecí en Los Ángeles, donde el Día de Muertos y el arte mexicano tuvieron una gran influencia en mí. Aquí la muerte se vive de otra forma, con color, con símbolos. Siempre sentí que eso reflejaba mejor cómo me siento yo con respecto a la vida y la muerte", dijo.

Más que una charla técnica, el encuentro se convirtió en una ventana a su sensibilidad como creador. Burton explicó que muchas de sus historias nacen de dibujos hechos de forma intuitiva. Algunos se transforman en películas, otros se quedan en el papel, pero todos —aseguró— tienen una raíz emocional.

"Este tipo de espacios, como la exposición que tenemos aquí, representan para mí cómo funciona el proceso creativo. A veces todo comienza con un trazo, y no sabes en qué se va a convertir", explicó.

Cuando lo cuestionaron sobre el estilo que lo caracteriza, el creador de cintas como "Beetlejuice" y "El joven manos de tijera" fue claro: no busca encasillarse.

"Solo hago lo que me sale. No quiero sobre analizar ni encasillarme. Desde niño me incomodaron las etiquetas. Todos somos distintos y todos tenemos un valor".

Hacia el final del encuentro, el director fue sorprendido por una joven asistente identificada como parte del espectro autista, quien le entregó una muñeca hecha por ella misma. El gesto emocionó al director, conocido por su afición a coleccionarlas.

Burton está de visita en el país para inaugurar, el día de mañana, la exposición "Tim Burton, El laberinto", la cual permitirá al público recorrer la mente del director a través de bocetos, instalaciones y piezas originales.

