Tiffani Thiessen dedica sentido mensaje a Luke Perry

Tiffani Thiessen se une a las celebridades que están consternadas por la muerte de Luke Perry, debido a un derrame cerebral, a quien recordó en sus redes sociales como un caballero, divertido, amable, sincero, cálido y profesional.

La actriz, quien también fue parte de la familia de la serie "Berverly Hills 90210", encarnó al personaje de "Valerie Malone", sustituyendo a "Brenda Walsh" (Shannen Doherty) tuvo sus romances con "Dylan Mckay" (Luke Perry).

"Mi corazón ha estado pesando mucho. La pérdida de un hombre que comenzó como mi co-estrella pero rápidamente se convirtió en mi amigo. Me recibió en mi primer día de # 90210 con los brazos abiertos. Un día que no fue fácil para mí. Venía a un espectáculo, una familia realmente, que había estado junta durante más de 4 años.

Pero este hombre me tomó bajo su ala y me hizo sentir como en casa. Me hizo sentir como si perteneciera a su familia de TV. Era sincero, dulce, cálido, amable, profesional y divertido como todos. Y sobre todo, la definición de un caballero. Luke, nuestro mundo tiene un agujero ahora que no estás aquí. Pero el cielo definitivamente te ganó como un ángel", escribió la actriz.

Aunque después de la serie de los 90, Thiessen no ha conseguido destacar mucho en televisión ha tenido apariciones en series de importancia como "White Collar" de la cadena USA Network, donde interpretaba a "Elizabeth Burke".

En cine tampoco brilló, pero puede presumir que fue dirigida por Woody Allen en la cinta "Hollywood Ending". Desde el 2015 y hasta ahora Thiessen se mantiene en la pantalla chica gracias a su programa de cocina en Cooking Channel titulado "Dinner at Tiffan's".

