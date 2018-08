¡Tiburones a volar!

La famosa saga de “Sharknado” llega a su fin con la sexta entrega, a estrenarse el próximo día 19 de agosto. Protagonizada por Ian Ziering, quien da vida a “Fin Shepard”, la cinta parecía ser una producción más dentro de la carrera del famoso actor, pero el filme fue muy bien recibido por los aficionados a la ciencia ficción.

Vía telefónica, Ian platicó sobre su experiencia en la serie de los tornados y los tiburones, además de sus futuros proyectos: “Cuando leí el primer guion pensé que era terrible. Tenía muchos huecos que debían llenarse con efectos especiales y no veía el dinero que se necesitaba para eso. Es muy caro. Lo hice como un proyecto para sacar dinero para mi familia, como esposo y padre es mi labor. Uno sabe que no todo será ‘Beverly Hills, 90210’, no esperaba que ‘Sharknado’ estuviera entre lo mejor de mi carrera, y resulto justamente eso”.

De cualquier forma, el actor aborda cada nuevo trabajo de la misma manera: “Algunos proyectos han tenido más éxito que otros, pero me enfoco en lo bueno de todas las experiencias. De cada uno he aprendido algo. ‘90210’ aprendí el trabajo en equipo con el elenco, donde todos tenían un peso en el proyecto. Trabajar en ‘Sharknado’ lo hicimos a escala global, ahora hay redes sociales, no como en los noventa. Es más tangible conectar con el público. Yo interactúo con la gente en Instagram y Twitter (@IanZiering), así me engancho con los fans, con fotos detrás de cámaras”.

Su paso en esta cinta le trajo muchas satisfacciones: “Me siento afortunado de formar parte de este proyecto e interpretar al héroe de una película de aventura y ciencia ficción: me abre las puertas a un grupo demográfico muy grande que no me conocía. Me da la posibilidad de crecer con ellos, en diferentes roles en mi carrera. Me siento agradecido de haber tenido esta oportunidad”.

Lo que viene

Luego de seis largometrajes no será fácil ponerle punto final a un proyecto que se extendió de 2013 a 2018: “Solo tengo que mirar al espejo para ver a ‘Fin’ el resto de mi vida, lo veré envejecer. Me entristece un poco que termine, pero entiendo que todo tiene un ciclo. Es un relato fabuloso contado en seis episodios, es maravilloso que haya crecido tanto. Lo que me llevo es mucha gratitud con los seguidores, que la hicieron popular, admiración y respeto por la gente que trabajó muy duro en esta serie, y en espera de lo que vendrá después. Creo que rompimos el molde de una ‘película de serie B’, creamos una película divertida, tan popular y exitosa como las filmes de las grandes productoras”.

Una característica de “Sharknado” es lo increíble que puede resultar la trama, con los tornados portadores de tiburones. Entre todas las locuras que hizo su personaje, Ian nos platicó la más extrema: “Creo que lo más grande que hace el personaje es llegar hasta la boca de un gran tiburón con una motosierra, y usarla para salir de allí. Creo que eso da cuenta de lo alocado que es esta película. Genera aplausos. Esa escena nos ayuda a definir a esta saga que llega a seis cintas”.

“Sharknado” fue la primera inclusión en el género de la ciencia ficción para Ian, pero no será la última: “Tengo un proyecto próximo de ciencia ficción, comienzo a filmar en octubre. Es también para la cadena SYFY”.

Eso sí, como espectador sí ha sido asiduo al género: “Siempre he sido fan. Si vemos las mejores películas de todos los tiempos en varias hay elementos de ciencia ficción. No es de la nada: a la gente le gusta ese tipo de narrativa, detener la vida real y escapar a lo normal y creer en cosas anormales y abstractas por unos momentos. Y disfrutarlo. Yo soy ese tipo de cinéfilo”.

Realismo absoluto

A diferencia de su otro gran proyecto frente a las cámaras, Ian considera que “Sharknado” no marcará una generación: “No creo que tenga el mismo impacto que tuvo ‘90210. Beverly Hills’ estaba muy orientada a ser un drama de jóvenes, con temas muy reales con el que muchos jóvenes crecen alrededor del mundo. ‘Sharknado’ no conecta así, pero sí satisface el apetito de este tipo de entretenimiento. Es adictivo, ¿a quién no le atrae un dulce? Es lo que hace la película: no trata de cambiar nada, ni de marcar una generación, no tiene una agenda de temas: es sólo diversión, está hecha para eso”.