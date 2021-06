The Space Ocean, a la conquista de la ciudad

Comenzar un proyecto musical en un tiempo donde las plataformas son la vía de salida parece una empresa sencilla. No hay intermediarios entre artista y público, aunque sí es necesario aportar talento y apostar por algo que conecte los escuchas.

The Space Ocean, dúo de rock alternativo y melódico formado por Omar de la Rosa y Santiago “Memo” Flores, liberó sus primeras canciones en febrero del año pasado y desde entonces no para de crecer. Los tapatíos tienen ya una sólida base de seguidores, sólo en Spotify alcanzan casi 55 mil oyentes mensuales y en YouTube son más de 20 mil personas las que los siguen. Nada mal para una banda que aún no pisa los escenarios.

“Antes fuimos Anomaly, donde había bajo y batería con Poncho y Diego, pero nos separamos y yo tenía ganas de hacer mi proyecto musical e invité a Memo para comenzar a escribir nuestras propias canciones y subirlas a plataformas”, menciona Omar, frontman de la banda.

Con influencias que van de Nirvana a Junior H, The Space Ocean busca dejar su propio estilo en canciones como “Sadness is a pretty girl”, “Make up” o “Green glass”, todas creación de los jóvenes.

“Cuando componemos Omar graba sus ideas y me manda notas de voz con las melodías. Así empezamos a armar los acordes y las voces y cuando tenemos eso bien claro pasamos a los programas de sintetizadores y percusiones. Las letras vienen después y en su mayoría son obra de Omar”, aclara Memo.

Y explica que si la banda ha crecido tan rápido y de manera orgánica, es por la amistad que los une. “Funciona porque somos amigos y nos decimos las cosas de frente. No lo veo como si estuviera haciendo algo trascendental, sino más bien trabajando en un proyecto con un amigo a los que les gusta la misma música”.

Herederos de su tiempo, ambos no superan los 20 años, han dejado atrás la idea de crear un disco y apuestan por componer sencillo a sencillo.

“No pensamos en un concepto como tal un disco, sacamos lo que teníamos y se ha sentido como si hubiera sido un proyecto en general, aunque no lo armamos así. Así hemos tenido muy buena respuesta, todo ha sido amor. En redes sociales tenemos puro comentario de positivo, nada de hate (odio)”, comentan.

MQ