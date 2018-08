The Magic Numbers disfrutan ser unos "Outsiders"

Con el anuncio del cartel para el Festival Coordenada muchos melómanos tapatíos cuentan los días para ver a su grupo favorito. Una de las bandas principales de este evento es The Magic Numbers, grupo con el que platicamos vía telefónica desde Londres.

Romeo Stodart, uno de los vocalistas, habla de su regreso a tierras tapatías: “Recuerdo aquella vez en Guadalajara. Creo que ahora estamos en nuestro mejor momento, para ser honestos. Hay más libertad, es un acercamiento diferente, es emocionante. Por eso no podemos esperar para ir a México y tocar nuestro nuevo disco con sonidos innovadores. Este nuevo disco va muy bien, ya fuimos a Japón, Estados Unidos. ¡Estamos listos para ustedes!”.

Sobre “Outsiders”, su disco lanzado en mayo de 2018, Romeo agrega: “Este disco es el que más he disfrutado. Nos divertimos mucho en el estudio. Lo empezamos a grabar en mi estudio en Londres; luego, fuimos a un pueblo junto al mar para terminarlo. Fue bueno tener los dos estudios, para tener dos perspectivas diferentes. Lo más importante que quisimos hacer fue captar las canciones. Las guitarras son más sonoras, suenan bien. El hecho de que se llame ‘Outsiders’ también es por un sentido de grupo. No tienes que ser parte de la sociedad, podemos caminar nuestro propio camino. Nunca encajamos en la vida normal, hacemos lo nuestro. El sonido del grupo que tenemos ahora y las letras quedaron muy fuertes. Es una buena fase para nosotros”.

En sus visitas a México, The Magic Numbers hace un hueco en su setlist para incluir un tema especial en su relación con el país: “Anima sola”, una canción que menciona al país: “Ese es un momento bello: tocar ‘Anima sola’ en México. Esa canción nunca ha estado en un disco. Nos sorprendió cuando nos encontramos a fans y supimos que a la gente le gustaba. Y que la cantaba, no sabíamos que fuera popular”.

La dinámica al interior de The Magic Numbers es única, al estar compuestos por dos pares de hermanos (Romeo y Michele Stodart, y Sean y Angela Gannon). Ser una familia, literalmente, trae ventajas, pero también tiene sus puntos débiles: “Es difícil, porque nos conocemos tan bien que a veces damos muchas cosas por sentado, o no tomamos el tiempo de decirnos ‘¿Cómo estás?’. A veces porque estamos centrados en la música, puede que nos olvidemos de otras cosas. Ha sido difícil, pero, vamos, amo a mi hermana más que a nadie. Es muy talentosa, toca genial… Esa parte es fácil, es instintivo. Cuando estamos de gira a veces discutimos, pero nos queremos mucho”.

Además de su trabajo con los Magic Numbers, Romeo Stodart sigue conectado a la música cuando no está de gira, lo hace semanalmente en la radio británica: “Tengo un pequeño programa de radio, aquí en Londres. Siempre estoy programando música. Se llama R&R, porque somos Ren y Romeo (Ren Harvieu). Los dos ponemos la música que nos gusta. Siempre son R&R, como ‘Redrum’ de ‘El resplandor’ (cinta de Stanley Kubrick), entonces ponemos canciones sobre muerte. O ‘Restless River’, y ponemos canciones sobre árboles, el exterior, cosas pastorales, folk. Lo hacemos cada sábado si no estoy de gira. Puede ser cualquier cosa, rock, boleros. He tocado música mexicana. Está en Boogaloo Radio, se puede escuchar en Internet. De hecho, a veces nos visitan amigos y hacemos entrevistas”, finaliza.