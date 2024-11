The Cure transmite concierto donde presenta su nuevo álbum (VIDEO)

Después de 16 años sin lanzar un nuevo álbum, The Cure regresa con "Of a Lost World", su decimocuarto disco . Tras una larga espera, la banda cumplió su promesa a los fans de volver con nueva música y presentó su contenido en un concierto en vivo.

El espectáculo, que duró tres horas, se llevó a cabo en el Auditorio Troxy de Londres, con capacidad para aproximadamente tres mil personas, aunque la transmisión en vivo permitió que una audiencia mucho mayor disfrutara del evento. Hasta la tarde del viernes, el concierto había acumulado más de 219,580 reproducciones.

El nombre de The Cure, conocidos por su sonido gótico de los 80, se convirtió en tendencia en X, gracias a su amplio número de seguidores y a la conexión que han establecido con nuevas generaciones.

La espera por este álbum fue larga; el líder Robert Smith había anunciado que estaban trabajando en su regreso a la industria musical, aunque nunca se alejaron de los escenarios. La banda visitó la Ciudad de México en 2019 y ofreció un recital en 2013.

"Of a Lost World" tiene un toque personal, con letras que reflejan momentos significativos de la vida de Smith. Por ejemplo, "Endsong" reflexiona sobre el paso del tiempo, con una estrofa que dice: "Estoy afuera en la oscuridad, preguntándome cómo me hice tan viejo, todo se ha ido, todo se ha ido".

"Nothing is Forever" aborda el arrepentimiento del músico por no haberse despedido de un familiar moribundo, a pesar de haber prometido visitarlo. También incluye "I Can Never Say Goodbye", una emotiva dedicatoria a su hermano Richard, quien falleció en 2019.

Con información de SUN.

