El día de hoy se estrena la nueva serie de "The Acolyte" en Disney+. Este material audiovisual será emitido por primera vez hoy martes 4 de junio y se estrenarán siete capítulos más, uno por semana. La serie buscará continuar el éxito que lograron series de Star Wars como "The Mandalorian", "Andor" y "Ahsoka".

La historia tiene como eje un misterioso asesinato. De alguna forma, es una especie de policial, pues hay que descubrir en cuanto antes quién es la persona asesina y pararla antes de que extinga a todos los jedis del poblado. Por lo que la propuesta es perfecta para mostrar grandes acrobacias y peleas, además de disfrutar todas las armas y naves tecnológicas, propias del universo creado para esta historia.

¿Cuándo se estrena el primer capítulo?

El día de hoy martes 4 de junio se realizará el estreno de "The Acolyte". Sin embargo, el espisodio aún no se encuentra disponible. No será sino hasta las 07:00 de la noche en que esta novedosa historia se integre a la plataforma de streaming . La intención es tener un estreno mundial de esta gran serie que tiene tanto tiempo deseada.

Espera unas horas más y juzga esta nueva historia dentro de este universo ficcional tan querido.

