Tessa Ia, entre "Narcos" y Carla Morrison

Tessa Ia está de estreno, recientemente lanzó su sencillo “Tú y yo”, perteneciente al que será su siguiente material discográfico. El tema lleva la colaboración de Carla Morrison: “La amistad empezó a raíz de que ella me invitó a abrirle en el Teatro Metropólitan a finales del año pasado. Cuando tuve mi cierre de “Correspondencia”, la invité a cantar esa canción conmigo, platicó la cantante en entrevista.

El próximo material lleva el nombre de “Breve”, será un EP con cuatro canciones. El tema con Carla es el único en el que tiene colaboración. Sobre el sonido, platicó: “Definitivamente hay una evolución, cuando empecé a escribir música era muy intuitivo lo que estaba haciendo. Desde entonces al día de hoy me he seguido preparando, noto una diferencia”. Un cambio como compositora es el instrumento con el que trabajó: “El disco pasado lo escribí todo en ukulele, este lo escribí en guitarra. Es un paso que he dado hacia adelante”.

Tras terminar este material, Tessa Ia buscará seguir en ese formato: “Después de este EP mi plan es sacar otro EP. Personalmente me gusta mucho escuchar la idea de escuchar un álbum completo, de la primera a la última canción, pero en la actualidad entiendo lo práctico, eficaz y rápido que es sacar un sencillo o EP de manera digital”.

Por lo pronto no cuenta con fechas agendadas, que surgirán ya que termine el EP. Sobre los conciertos, Tessa Ia agregó: “Parte de lo que me encanta es que la música tiene una evolución del punto de partida de ‘Correspondencia’. Las nuevas canciones tienen un tinte más sintético que en ‘Correspondencia’ no existía, hay algo más electrónico dentro de la música sin caer en lo electrónico. Es algo que al presentarme en vivo en estos dos años me doy cuenta del tipo de canciones que disfruto tocar en vivo. Las nuevas canciones las he hecho pensando en eso”.

Adelanta que “Tú y yo” se lanza acompañado de un video: “Creo que es el primer video en el que casi no me metí. Fue con el director Ricardo Castro. Creo que él entiende perfecto lo que quiero proyectar, mi estética, cosas así”. El resultado es “una oda a la juventud y a los diferentes tipos de tentaciones que uno puede sentir”.

En cuanto a la estética, Tessa recordó la portada anterior: “Había gente que no entendía si eran dos mujeres o qué, pero el punto de la portada es expresar el amor propio que uno debe de tener”. Para el EP no hay diseño oficial todavía, aunque la imagen que utilizará es la que tiene en redes sociales: “Es un ojo de forma vertical, que simula una vagina menstruando. Lo que quiero decir es que al final la manera en que yo perciba mi mundo, la vida, está condicionada por mi sexo. Todo lo que vea, lo veo a través de esa condición de nacimiento”.

Frente a una cámara

Además de estar frente a la cámara en los videos de sus canciones, Tessa Ia ha explorado durante años la faceta como actriz. Recientemente se le vio en la cinta basada en la vida de Rosario Castellanos, “Los adioses”. Al respecto, Tessa platicó sobre sus proyectos próximos: “Está por estrenarse ‘Rubirosa’ en ClaroVideo. Allí soy la última esposa que él tuvo en vida, que era una actriz francesa. Es un proyecto interesante, en República Dominicana salió como una trilogía de películas, en el resto de Latinoamérica se estrenará como serie”.

Además, Tessa actuó también en “Narcos”, serie que llega en su tercera temporada a Netflix este viernes 16 de noviembre: “Qué diversión absoluta”, comentó por trabajar en la exitosa serie de Netflix donde interpreta a “Sofía Conesa”, la amante de Caro Quintero.

Refiere que haber estado en el elenco de dicha serie fue muy grato: “Entrar a trabajar un proyecto de esa magnitud internacional es muy bonito. Lo entregado de todos en sus diferentes áreas, y lo humildes y modestos que pueden ser estando allí. En un set con gente tan reconocida, con carreras tan avanzadas: podría haber aires de grandeza, pero es el proyecto donde más en familia me han hecho sentir, creo que se verá reflejado en la pantalla, fue divertidísimo. Mi personaje es una chica desenfadada, tiene impunidad porque viene de la oligarquía mexicana, por eso no le importan las consecuencias de sus actos. Es un personaje divertido de interpretar”, comparte.

Finalmente, Tessa Ia señala que planea seguir alternando ambas facetas, pues la actuación y la música son parte de su vida: “Los dos mundos me dan cosas muy diferentes, la actuación es algo que hago desde pequeña, me apasiona, es muy natural. Por otro lado, la música lo hago desde cero, es lo que sale de mí, (como si fuera )mi bebé”.