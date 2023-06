La saxofonista María Elena Ríos se lanzó nuevamente contra el actor Tenoch Huerta a través de sus redes sociales, donde lo señaló de “depredador sexual”.

En una publicación que realizó en su cuenta de twitter escribió lo siguiente: “Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta”

María Elena Ríos se lanza contra Poder Prieto y Tenoch Huerta

En los últimos días, la feminista ha desatado su furia en contra del colectivo Poder Prieto, ya que, presuntamente fue difundido un capítulo en el podcast llamado “El Feisbuk de la Malinche”, el cual ella no dio su consentimiento para que saliera, debido a que no le fue otorgado un pago correspondiente. También, se fue en contra del protagonista de “Black Panther: Wakanda Forever”, a quien lo ha llamado en más de una ocasión como “depredador”.

“¿No aprenden verdad? Aparte de violentos por defender al depredador de @TenochHuerta, explotadores”, escribió la saxofonista.

Cabe destacar que recientemente el actor estuvo envuelto en una polémica por no darle crédito a una artesana, hecho que también enfureció a Elena Ríos. Pero, las acusaciones de la saxofonista no quedaron ahí, ya que subió una Instastorie en donde dijo que Poder Prieto era incongruente. “Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, más ustedes que son ‘antirracistas’ pero internamente son superviolentos”, mencionó.

Esta no es la primera vez que el conjunto recibe acusaciones de este tipo, pues en abril de este año, la promotora cultural: Luz Valdez expuso que recibió varias acusaciones e intimidación en redes sociales por parte de ellos.

FS