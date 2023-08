La nueva telenovela que se transmite por Las Estrellas es “Minas de pasión”, la más reciente producción de Pedro Ortiz de Pinedo para TelevisaUnivision, la cual se basa en la telenovela estadounidense “La Patrona” (2013), que a su vez fue una adaptación de la telenovela venezolana “La dueña” (1984), pero que ahora cuenta con Livia Brito (“Emilia”) y Oswaldo de León (“Leonardo Santamarina”) como protagonistas, al lado de un nutrido elenco donde destaca el actor Edward Castillo.

De acuerdo con la historia, el personaje de Castillo es “Gael Sánchez”, un joven de origen humilde nacido en un pueblo minero; sus padres son “El Tigre Sánchez” (Alejandro Camacho) y “Zaira” (Cynthia Klitbo). Tiene una media hermana llamada “Emilia” (Livia Brito) y un sobrino de nombre “Nico” (Andrés Ruanova). “Gael” se enamora de “Marijo” (Valeria Burgos), hija de “Don Ignacio” (César Évora), casado con “Roberta” (Anette Michel), a quien llaman “La Patrona”. Todo se complica en la relación y con la familia de “Gael”, por lo que no hay que perderse ningún capítulo.

Etapa de formación

En entrevista con EL INFORMADOR, Edward Castillo relata que desde que recuerda ha sido músico, “eso era lo que me apegaba al arte, pero probaba todas las áreas y me encantaba el cine. Así, decidí entrar al CEA de Televisa, de tal suerte que participé en programas unitarios muy pronto. Esa fue mi primera incursión en la actuación”.

Con todo, hubo otro golpe de suerte, refiere el actor, “pues trabajando para un casting, lo hice cuando faltaban unos seis meses para graduarme y lo olvidé. Tres meses después, me avisan que quedé seleccionado en el proyecto (yo lo había olvidado), y fui con el director -Porfirio Cobo- y me dijo que estaba ‘graduado’ y podía ir a hacer aquello para lo que me preparé”.

Un buen papel

Asimismo, se halla “feliz y emocionado con esta nueva oportunidad”, señala Castillo, “porque en esta carrera uno busca las oportunidades; es duro, pero ya desde mi primer papel en una telenovela, apenas un mes después de terminarla, me toca un casting para este proyecto, aunque no para este personaje en específico, pero es el protagonista juvenil y es un compromiso enorme con la producción, pues estoy rodeado de un gran elenco”.

De este modo, un “salto” como este es favorable para la carrera del también músico, “y lo vivo con toda la energía; para mí ‘Gael’ es una joya de personaje, voy leyendo y me conecto más y más. Viene de cuna humilde y se ha dedicado a trabajar toda su vida, y me identifico porque también mi familia viene de rancho, así se vive y se buscan las opciones para salir adelante, y representa lo que muchos son en este país”.

Detalla el actor que “el choque cultural” de su personaje “se da al enamorarse de alguien que viene de una familia de clase alta; algo por lo que he pasado también, y él no se rinde porque se sobrepone a las desventajas. ‘Gael’, en su contexto general, no se rinde, busca demostrar que se puede, administra su trabajo y sus decisiones, por eso conecto con él”.

Elenco y planes

Por otra parte, el elenco es estelar y, destaca Edward Castillo, “estoy contento porque al igual que en mi primera experiencia de trabajo, ahora estoy al lado de grandes actores y actrices. Cuando supe quiénes serían mis padres, pues me di cuenta que Camacho y Klitbo eran aquellos que vi en pantalla y admiraba, y la experiencia ha sido excelente, me siento cobijado, respaldado y recibo consejos increíbles, ellos hacen su chamba y aprendo al cumplir con esos parámetros”.

Optimista respecto de la producción, el actor sabe que “todos ponemos de nuestra parte” y confía en “los cambios que esta versión renovada de un clásico presenta, son sencillos pero hacen a la historia más llamativa”; asimismo, se encuentra preparando un tema como músico, en colaboración con Valeria Burgos, y a eso agrega un proyecto de teatro “del que todavía no podemos decir mucho. En mis redes sociales podrán enterarse pronto”.

Un total de 107 capítulos es lo que se tiene planeado como extensión para la telenovela “Minas de Pasión”, los cuales se graban principalmente en Hidalgo, en los foros de Televisa y algunas escenas en el Ajusco; de este modo, el público mexicano comenzó a disfrutar la telenovela desde ayer; será transmitida de lunes a viernes, a las 18:30 horas, por Las Estrellas.

Perfil

Edward Castillo, a detalle

Actor y cantante mexicano, egresado del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). Comenzó su carrera con anticipación para formar parte del elenco principal en “Pienso en Ti”, su primer telenovela, producción de Carlos Bardasano para Televisa. Actualmente trabaja en “Minas de Pasión”, producción de Pedro Ortiz de Pinedo también para Televisa. En teatro ha participado en obras como “La levedad de Lola” y en el musical “Hamilton al español”. Es asimismo compositor, músico y cantante.

CORTESÍA

Sinopsis

“Emilia Sánchez” es una madre soltera y aguerrida que trabaja en una mina, donde conoce a “Leonardo Santamaría”, el hijo de la mujer más poderosa del pueblo, “Roberta Castro”. “Emilia” y “Leonardo” se enamoran, desatando la furia de “Roberta”, quien al saber que “Emilia” ha descubierto en sus maldades, intentará vengarse y hacer miserable su vida para acabar con ella. “Emilia” sobrevivirá a las desgracias, pero quedará con el corazón roto al creer que “Leonardo” la traicionó.

Cuando todo mundo crea que “Emilia” ha muerto, regresará al pueblo para recuperar a su hijo y hacer justicia, logrando que cada uno de sus enemigos paguen por todo el daño que han hecho y descubre que el amor es su única salvación.

Toma nota

Talento y producción

Telenovela: “Minas de Pasión”.

“Minas de Pasión”. Compañía: Televisa-Univisión.

Televisa-Univisión. Productor: Pedro Ortiz de Pinedo.

Pedro Ortiz de Pinedo. Libreto original: José Ignacio Cabrujas, Julio César Mármol y Bethel Flores.

José Ignacio Cabrujas, Julio César Mármol y Bethel Flores. Dirección: Juan Carlos Muñoz, Jorge Robles y José Manuel Fernández.

Juan Carlos Muñoz, Jorge Robles y José Manuel Fernández. Elenco: Livia Brito, Osvaldo de León, Anette Michel, Alejandro Camacho, César Évora, Cynthia Klitbo, Edward Castillo y Valeria Burgos.

