Tv Azteca se encuentra en plena producción de su nueva telenovela, “Cautiva por amor”, una de las apuestas más fuertes de la cadena. Este melodrama, que ya se está grabando, cuenta con la participación estelar de Daniela Castro, quien, tras cuarenta años de trayectoria en Televisa, inicia un nuevo capítulo en su carrera en la televisora del Ajusco.

La actriz fue recibida con cariño y se muestra entusiasmada por esta nueva etapa, destacando la diversidad de oportunidades laborales que existen actualmente. Asegura que su vínculo con Televisa permanece intacto: “Televisa nunca dejará de ser mi casa. No por llegar a Tv Azteca significa que ya no tengo acceso a Televisa y eso es lo que más gusto me da, que ya tenemos más oportunidad de trabajar en otras televisoras, en diversas plataformas”.

En la telenovela, Daniela Castro interpreta a “Isabel”, una de las villanas, junto a Plutarco Haza. Sobre lo que la atrajo de este proyecto y de su personaje, la actriz comenta: “Estoy muy contenta de esta nueva etapa, yo no puedo dejar un proyecto en el cual auguro que sea todo un éxito. A la par, también tengo tiempo para no descuidar a mi familia”.

Sobre su papel, detalla que “‘Isabel’ tiene características de las cuales yo me enganché. Me divierto muchísimo haciendo villanas y esta es una villana diferente, intrigosa y malévola. Está muy padre el personaje”.

Manejo respetuoso de la trama

Uno de los temas principales de la novela es la trata de personas, un problema que afecta a miles de familias en nuestro país y toda Latinoamérica.

Al respecto, Castro señala: “Siento que lo hemos manejado muy bien. Creo que las cosas se deben de contar y de transmitir, es algo que está sucediendo en el mundo, es algo que sucede todos los días. Es un tema importante porque a veces vivimos cegados ante lo que sucede a nuestro alrededor. Lo están retratando de la forma que es, probablemente este tipo de experiencias sean peores en la realidad. Nunca he pasado por eso, pero me quiero imaginar que debe de ser terrible y en esta historia también es terrible”.

En cuanto a los nuevos formatos y formas de consumo a los que el público tiene acceso, Daniela afirma que los melodramas siguen siendo del gusto popular: “La telenovela es tradicional, a la gente le gustan las telenovelas. A la gente le gusta que se le transmitan cosas reales y lógicas. Yo siempre he tratado de cuidar mucho que no se pierda la lógica y la verdad, cuando tú pierdes eso, no puedes traspasar una pantalla bajo ninguna circunstancia, es algo que yo defiendo muchísimo”.

Finalmente, comparte que no existen recetas mágicas para alcanzar una carrera de 40 años, todo se reduce a la disciplina. “La disciplina es algo que me inculcaron mis padres. Esta no es una carrera que la hagas de un día para otro”.

“Puedes llegar a tener un gran éxito, sin embargo, pocos logran mantenerlo. Que la gente prenda la televisión o pague un boleto para ir a verte, eso es lo más difícil”, remata.

“Cae de pie” en nueva emisora

“Cautiva por amor” es protagonizada por Litzy, Plutarco Haza, Osvaldo de León, Rossana Nájera, Alejandra Lazcano y Erick Chapa, entre otros.

La producción recibió a Daniela con los brazos abiertos. “Me han tratado muy bien, todos son maravillosos. Tengo dos súper directores, Azteca se ha comportado conmigo de primer nivel y estoy muy contenta. Creo que fue una buena decisión”.

Aunque aún no hay una fecha definida para su estreno en televisión, la actriz anticipa que podría ser hasta el próximo año.

Cambia época, no su disciplina

Daniela Castro comenzó su carrera a los 8 años, y desde entonces tuvo clara su vocación. Sin embargo, confiesa que no le agrada del todo la forma en que ha cambiado la industria. “Agradezco a Dios que me haya permitido vivir esa época porque sí es un antes y un después definitivamente lo de las redes sociales. Ahora ya escogen a las actrices por los followers que tienen sin pensar en que lo principal es que tengan talento. Para esto tienes que tener una vocación y tener muy claro qué es lo que quieres hacer. Yo no me considero una estrella, yo soy una primera actriz”.

CT